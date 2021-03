Migrante hondureño rompe en llanto al saber que mataron a su madre: «Por vos yo me vine»

MÉXICO. Un ciudadano mexicano encontró a un hondureño llorando desconsoladamente afuera de la casa del migrante en Piedras Negras. Desconsolado contó que recién le habían dado la noticia de que mataron a su madre.

El mexicano captó la agonía del compatriota en un vídeo para que las personas que lo vieran pudieran ayudarle, sin embargo, al ver el dolor del joven no soportó y hasta él mismo empezó a llorar.

La grabación muestra al hondureño sentado en una acera. El mexicano se le acercó y le preguntó: «¿Qué te pasó?»

«Mi madre. Ella murió de tres tiros, me la mataron», le dijo el migrante entre sollozos. Sus ojos poco a poco se comienzan a llenar de lágrimas, mientras su mirada se pierde en la calle.

Sin saber qué hacer, el hondureño cruza sus manos mientras su rostro se llena de lágrimas. «Una llamada carnal, solo quería saber cómo estaba, y me salen diciéndome que se me murió», agregó el joven.

El hondureño iba en busca del sueño americano, para darle una vida mejor a su madre, precisamente a la mujer que la violencia le arrebató la vida.

«Mi consuelo Dios, mi consuelo», repite el compatriota. En ese momento, el mexicano queda en silencio sin poder ni saber las palabras de aliento que darle. Con pesar, el hombre que captó la desgarradora escena le da pequeños golpes en su hombro, en señal de apoyo.

«Hombre lo siento mucho, ¿cómo te llamas?», menciona la persona que graba el vídeo. «Kenny, soy de Honduras», responde con un rostro donde se dibuja la tristeza.

Dolor, luto y más lágrimas

«Ay, mi madre, mi madre», sigue clamando el hondureño. A lo que el mexicano preguntó: «¿Vienes huyendo de un problema similar?». No obstante, él le contesta que no, que no tiene problemas con nadie.

«Porque yo amo a mi madre, doy la vida por mi madre y ahora la perdí», añadió.

Con un nudo en la garganta, el compatriota coloca sus manos en sus rodillas, luego en su rostro y se sienta viendo hacia el suelo mientras sus lágrimas caen sobre el pavimento.

«¿Tienes hambre, tienes donde quedarte?», le preguntan. Pero, el catracho solo repite «quiero a mi madre, al amor de mi vida».

El hondureño relata en llanto que su mamá quedó en Honduras sola e incluso que él está solo, que ella era el único familiar que tenía. «No sé de qué manera ayudarte hermano», expresa el mexicano que graba.

En ese momento da vuelta a su cámara, se ve claramente cómo los ojos del mexicano están llenos de lágrimas, se quita los lentes y dice: «Se ve que el hombre está muy dolido, yo los quiero invitar que de alguna manera puedan venir a ayudarlo», manifiesta.

El joven de 26 años le sigue relatando al mexicano que no tiene nada, que solo tenía a su madre, y que la violencia en Honduras se la arrebató. «¿Y ahora qué?», exclama, mientras observa el suelo.

Invitan a ayudar al hondureño

«Te lo juro, nadie entiende lo que yo siento», replica entre lágrimas.

«Por vos madre, por vos madrecita yo me vine, y ahora te me fuiste, no te voy a ver madre», lloraba el hondureño.

El mexicano invitó a las personas a ayudarle al migrante. La grabación termina con un compatriota enviando un mensaje a la población, donde indica que así como él, existen muchos que pasan por la misma situación.

Kenny se marchó para darle una buena vida a su madre, y mientras él emprendía una ruta peligrosa, la violencia que corroe a Honduras se la arrebató.

