¡Entre lágrimas! Serena Williams se despide del Australian Open

AUSTRALIA.- Naomi Osaka, la tercera mejor tenista del mundo, se clasificó para su segunda final del Australian Open tras vencer con contundencia a Serena Williams (onceava en el ranking) por 6-3, 6-4, una derrota que resultó sumamente dura para la estadounidense, quien abandonó la rueda de prensa posterior al partido entre lágrimas.

La siete veces campeona del torneo, se marchó triste y frustrada por haber perdido una nueva oportunidad de ganar su Grand Slam número 24.

Serena respondió sin demasiadas ganas y con frases cortas a ocho preguntas de los periodistas que se encontraban en la sala de conferencias de Melbourne Park.

«Los errores no forzados a lo largo del partido, considerando lo bien que jugaste para llegar a esta ronda… ¿Qué crees que causó eso? ¿Fue solo uno de esos días malos en la oficina?» preguntó uno de los periodistas. Esta fue la interrogante que desencadenó la reacción de la estadounidense. «No lo sé, he terminado», dijo mientras se levantaba para marcharse.

«Cometí tantos errores, sobre todo con la derecha, fueron errores fáciles, fáciles», había reiterado antes. También le cuestionaron si su despedida, erguida sobre la pista y con el brazo derecho levantado, muy sentida, había sido un adiós, y de ese compromiso salió enigmática: «No lo sé, si alguna vez me despido, no se lo diría a nadie», expresó.

After her semifinal loss to Naomi Osaka, Serena Williams leaves the pressroom in tears.#AusOpen pic.twitter.com/g95Fva006O

— Tennis Channel (@TennisChannel) February 18, 2021