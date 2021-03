Pep Guardiola confirma que Eric García jugará en el Barcelona

INGLATERRA.- El entrenador del Manchester City, Pep Guardiola, ha confirmado a través de una rueda de prensa que Eric García será jugador del Barcelona a partir de la próxima temporada.

“Creo que Eric García va a jugar en el Barcelona. El Barcelona no compra jugadores normales, lo quieren porque es un jugador top», reveló Pep.

Además, el técnico catalán explicó lo incomodo y el ‘dolor’ que le causa no poder convocarlo para jugar con el City (ordenes de los altos mandos del club debido a que no renovó).

«En los últimos dos partidos no ha sido convocado y eso me ha roto el corazón porque no se lo merece”, y agregó. «No se imaginan lo que Eric significa para mí. Es como un hijo. La temporada pasada después del confinamiento fue nuestro mejor defensa central. No cometió ningún error, ni uno solo», finalizó.

De esta forma, el central de 20 años volverá al Barcelona, club en el cual se formó, pero que decidió abandonar en el 2017 para poder ir al City, que ya era dirigido por Pep Guardiola; García llegará a coste cero debido a que no decidió no renovar contrato con los ‘citizens’.

Durante su estadía en Manchester, Erick García ganó una Premier League, una Fa Cup, dos Copas de Liga y dos Community Shield.

