SPS: Meses después, «ni luces» de la entrega del hospital móvil; ¿faltan detalles?

SAN PEDRO SULA, HONDURAS. La demora ha sido larga, y aun los ciudadanos continúan en espera de que el Hospital Móvil de San Pedro Sula comience a funcionar con la atención de pacientes con COVID-19.

Aproximadamente han pasado dos meses, desde que el tan mencionado hospital móvil comenzó a ser instalado en San Pedro Sula. Conforme avanzó el proceso, se iban encontrando diferentes irregularidades.

Es importante mencionar que, estas incidencias se venían presentando desde antes. Haciendo un recuento, desde la espera para que llegaran a territorio hondureño, hasta la salida de Puerto Cortés, pasaron varios días.

Luego, encontraron aparatos en mal estado, objetos vencidos, y así trascendieron más dudas acerca del sanatorio rodante. Además, las irregularidades continuaron una vez instalado el mismo.

Cuestionamientos de profesionales

Varios personajes que han visitado el hospital móvil en este tiempo, señalaron no solo el poco espacio que tiene, sino también que no cuenta con ventiladores y que inclusive, no es para la atención de pacientes COVID-19.

Lea también: Siguen «realizando pruebas» al hospital móvil de SPS; Invest-H lanza otro informe

Ante ello, nuevamente las autoridades salieron a negar estas declaraciones, e informaron que los ventiladores ya los estaban instalando. Ya que el problema que presentaban era “error de proveedor”.

Ahora, casi dos meses después de que con bombos y platillos anunciaran que el hospital móvil de SPS estaba casi listo, y ya solo faltaba afinar detalles, aparece un nuevo lío.

“Filtraciones de agua”

En un informe brindado por Inversión Estratégica de Honduras (INVEST-H), indicó que a los contenedores se les estaba filtrando el agua lluvia. Esto, generó el descontento de muchos ciudadanos, sin embargo, las autoridades aseguraron que era un problema que ya estaba solventado ¿será?

Último comunicado de INVEST-H

En el último informe brindado el jueves 10 de septiembre, la Comisión Interventora manifestó que se concluyeron las pruebas de funcionamiento de forma satisfactoria.

Agregaron que comenzaron con el proceso de instalación de los cables para la red interna, los módulos de alta dependencia. Asimismo, unidades de cuidados intensivos, y dispensadores de gel antibacterial.

De igual forma, indicaron que junto con la Secretaria de Salud, continúan con el levantamiento del inventario, iniciando el conteo y levantamiento del mismo. Con esto, buscan tomar los objetos consumibles o descartar cierto equipo.

En base a ello, cada día suman más “pequeños detalles” y aun no brindan una fecha de cuando entregarán el hospital móvil, o de cuándo comenzará su funcionamiento. Así que, la pregunta de los ciudadanos continúa: ¿Cuánto tiempo más será la espera?

🔹 Suscríbete gratis a más información sobre #COVID19 en nuestro WhatsApp haciendo clic en el enlace: https://bit.ly/tiempodigitalhn