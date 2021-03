Oliva dice que «respetará resultados» del CNE; «Aún no celebramos», contesta Asfura

TEGUCIGALPA-HONDURAS. El precandidato presidencial del movimiento Juntos Podemos, Mauricio Oliva, aseguró la noche de este domingo que respetará los resultados oficiales que brinde el Consejo Nacional Electoral (CNE).

«Respetaremos los resultados oficiales del CNE referente a este proceso electoral. Lo importante no son las bocas de urna, sino que se recojan todas las actas de presidente, alcalde y diputados a nivel nacional y que se respete la voluntad del pueblo», aseveró Oliva en un mensaje que publicó en su cuenta oficial de Twitter.

Respetaremos los resultados oficiales del @CneHonduras referente a este proceso electoral. Lo importante no son las “bocas de urna” sino que se recojan todas las actas de Presidente, Alcaldes y Diputados a nivel nacional y que se respete la voluntad del pueblo. — Mauricio Oliva (@DrMauriciolivaH) March 15, 2021

En horas más tempranas, el también presidente del Congreso Nacional (CN), brindó una conferencia de prensa desde la sede del movimiento Juntos Podemos, donde agradeció la masiva presencia en las urnas de los nacionalistas en apoyo a su candidatura.

«Me conocen como político y saben que siempre he abordado estos temas con mucha seriedad y respeto al pueblo hondureño. Se los digo con el corazón en la mano, tengo muchos motivos para sentirme optimista. Nuestros números nos auguran muchas esperanzas, pero yo quiero ser serio y vamos a refrendar cada palabra con un acta electoral», señaló Oliva.

Asimismo, indicó que el recuento de manera directa que han realizado de algunos lugares revelan que los resultados son abrumadores a favor de su candidatura. Sin embargo, reiteró que, al final de cuentas, no se va a ganar con sus palabras, sino con las actas electorales. «Esas actas van a refrendar más lo que he venido pregonando hace algún tiempo», acentuó.

De acuerdo con datos preliminares que maneja el movimiento Juntos Podemos, Mauricio Oliva llevaba la ventaja con 48.4 % de los votos escrutados, mientras que Nasry Asfura llevaba 38.6 %.

Nota relacionada: «Juntos Podemos» se aventaja con seis puntos, asegura Mauricio Oliva

Nasry Asfura: «Aquí no ha ganado nadie»

Por su parte, Nasry Asfura que lidera el movimiento Unidad y Esperanza, expresó que esperan más información de todo el país sobre los resultados pero que están pendientes de las encuestas de boca de urnas.

«Trabajamos para tener un dato más exacto y no fallar y hablar cosas sin sentido», aseguró. «Nosotros tenemos nuestras propias encuestas, también tenemos la información de boca de urna. La recibimos con mucha satisfacción, pero hay que ser prudentes para dar un dato«, remarcó.

De igual forma, expresó que toda la tendencia da el gane al movimiento Unidad y Esperanza pero que ellos no van imponer una estadística hasta el momento.

«Queremos tener la suficiente tranquilidad y paciencia para que nuestros compañeros nacionalistas también se sientan bien. A partir de mañana seremos un solo Partido Nacional de Honduras. Nadie está celebrando y aquí es el respeto a todos, al gran nacionalismo y estamos muy agradecidos con toda la estructura y gran esfuerzo que se ha hecho durante tanto tiempo», declaró.

Dentro de ese orden de ideas, el alcalde de Tegucigalpa aseguró que va respetar los resultados oficiales que brinde el CNE.

Interrogado sobre si las acusaciones que tiene en estos momentos afectarán su candidatura, Asfura refirió que él no tiene nada que esconder. «No la debo, no la temo, me siento tranquilo, estoy defendiéndome con lo que me da la ley Estoy tranquilo totalmente», finalizó.

🔹 Suscríbete gratis a más información en nuestro WhatsApp haciendo clic en el enlace: http://bit.ly/2LotFF0.