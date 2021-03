CNE no dará resultados preliminares este día; solo habrá «boca de urna»

TEGUCIGALPA, HONDURAS. Las elecciones de este domingo 14 de marzo quedarán registradas como «históricas» para las futuras generaciones, pues, por una parte se efectúan en medio una peligrosa pandemia, causada por la COVID-19, pero también será la primera vez que los resultados electorales no se darán a conocer el mismo día, sino hasta la próxima semana.

“El cierre ha muerto. No queremos experiencias como la del 2009, como la del 2012, 2013 y la del 2017, por lo tanto no hay transmisión preliminar de resultados por parte del consejo”, fueron las palabras de la consejera del CNE Rixi Moncada sobre la decisión de no trasmitir el conteo.

Las elecciones internas del país se desarrollan en medio de un ambiente tenso, luego de que en los últimos meses, han salido a la luz, varios escándalos relacionados a la corrupción de la política hondureña.

No habrá conteo en vivo

El pasado mes de enero, autoridades del Consejo Nacional Electoral (CNE) dieron la noticia de que para estas fechas, no habría transmisión de resultados electorales preliminares en estas elecciones primarias.

“En pocos días vamos a tener la tendencia, aunque usted sabe que van ir conociendo resultados a través de boca de urna durante ese mismo día, dos horas después que cierren los centros de votación”, explicó Ana Paola Hall, presidenta del CNE a un medio local.

Hall también dijo que a nivel presidencial se van a tener resultados “en pocos días y además va a ser progresivo. Vamos a ir subiendo información y vamos a hacer boletines para ir reportando tendencias según las vayamos teniendo”, comentó la funcionaria.

Según la concejal, el escrutinio se va a realizar en salones diferentes, cada partido tendrá su propio salón, y luego ingresarán personas debidamente acreditadas, para hacer el conteo de votos.

Para dar más credibilidad, fuera de esas aulas, se colocarán pantallas que mostrarán el conteo y también lo subirán a la plataforma de la organización. Cada partido político tendrá tendrán acceso a la información que vayan proporcionando el CNE.

Proceso de cierre de las elecciones primarias

Según lo establecido por la ley hondureña, los centros de votación cierran a las 4:00 PM, pero casi siempre se alarga a una hora más. Gracias a eso, las personas pueden votar hasta las 5:00 de la tarde.

Los encargados de mesa electoral deben verificar que cada papeleta con los sellos y las firmas correspondientes al pleno de consejeros, secretarios y presidente.

Tras este proceso con cada papeleta, se hace el llenado de acta de cierre de cada nivel electivo para su respectiva transmisión y envío al CNE a quien le corresponde realizar todos los trámites para dar los resultados de las elecciones.

