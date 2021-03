Doctor Umaña revela errores ocurridos en elecciones primarias 2021

SAN PEDRO SULA, HONDURAS. El doctor Carlos Umaña, presidente de la Asociación de Médicos del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), llegó a ejercer su voto y aprovechó para hablar sobre los errores que ha observado en las elecciones primarias 2021.

El galeno se movilizó hasta las instalaciones de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en el Valle de Sula (UNAH-VS), donde declaró a TIEMPO Digital el ambiente que se veía y expresó qué debían mejorar.

Umaña empezó diciendo que como ejercicio democrático lo veía «excelente», pues notó que las personas estaban acudiendo a los lugares de votación. Sin embargo, reiteró que estaba preocupado, sobre todo por «las ciudades pequeñas del país».

Transmisión en vivo, donde se entrevistó al galeno:

El médico señaló que había observado poco control al momento de llevar a cabo las medidas de bioseguridad. Aclaró que, eso lo decía en especial, cuando debía haber distanciamiento social.

«Me satisface que una gran cantidad de población anda con sus mascarillas quirúrgicas, que los protegen en un 60 % a 70 %, pero me preocupa los miembros de las mesas electorales», indicó.

Explicó que eso lo decía, porque no veía que andaban buenas mascarillas, las cuales pensó que «los partidos políticos les iban a dar». Además, mencionó que ellos solo portaban mascarillas quirúrgicas, por lo cual, él ya había recomendado que les dieran otra, para que pudieran usar doble protección.

«De esta manera van a estar protegidos, porque ellos son los que soportan mayor carga viral», reveló. Por otra parte, aconsejó que las aulas debían tener las ventanas abiertas, para lograr mejorar la situación dentro de las instalaciones de los centros de votación.

Asimismo, manifestó que sentía un poco de satisfacción, ya que algunos centros estaban haciendo el proceso al aire libre, pues así se evitaba la contaminación de las personas. Aunque, sostuvo que la preocupación seguía en él, al observar el problema con las mascarillas y con la aglomeración que había en algunos sitios de votación.

«Sobre todo he visto muchos niños, yo he pedido públicamente que no los lleven porque ellos son grandes contagiadores de la enfermedad», afirmó.

Errores que ha observado

No obstante, el doctor externó que aún había tiempo para solucionar los errores que se estaban presentando. De igual forma, hizo un llamado a la población a no olvidarse de las medidas de bioseguridad.

Carlos Umaña también expresó que le regalaron unas mascarillas, las cuales repartió a los miembros de las mesas, en el momento que ejerció su sufragio. Él determinó que decidió llegar a la hora del mediodía para evaluar y dar su opinión sobre el proceso en los diferentes centros de votación asignados.

«Yo le pido a la población que cumpla las distancia y que se respete esa situación. El que pueda, que use doble mascarilla, va a estar mayormente protegido», arguyó.

El médico adjuntó que era un deber como ciudadanos ejercer el derecho al voto, y añadió que debía hacerse cumpliendo todas las medidas.

