Madre de Enoc: «Quisiera estar en Honduras, pero sinceramente tengo miedo»

TEGUCIGALPA, HONDURAS. Karina Chinchilla, madre Enoc Pérez, publicó el domingo un desgarrador vídeo en Facebook, en el que reveló que no viaja al país por temor a que la quieran callar por la lucha que ha emprendido para encontrar a su hijo.

«Yo quisiera estar allá (Honduras), luchando por el caso de mi hijo, pero no me siento segura (…) sinceramente tengo miedo, por callarlo a uno son capaces de muchas cosas o para que ya no siga luchando por el caso de mi hijo», expresó Chinchilla. Sin embargo, no especificó de quiénes pueden atentar en su contra.

A través de su cuenta de Facebook, llamada «Encontremos a mi hijo Enoc», la hondureña detalló que está atravesando por momentos que se vuelven «cada vez más difíciles».

«Nunca he estado bien desde que pasó esta tragedia, pero cada vez se me hace muy difícil, doloroso y estoy cansada que se aprovechen de mi dolor. Llevo muchos días intentando comunicarme con las autoridades y algunos no se toman la molestia ni de contestarme», externó.

Petición a las autoridades

Entre otras cosas, la angustiada madre exigió a las autoridades que le permitan comunicarse con dos de los supuestos involucrados en la desaparición de su hijo. Estos están en prisión tras su captura en diciembre de 2020.

Los implicados son Juan José Murcia y Leonel Núñez. Los aprehendidos en esa fecha, fueron 3, sin embargo, el tercer involucrado identificado como Bayron Meléndez fue encontrado sin vida en la cárcel conocida como El Pozo en Ilama, Santa Bárbara.

Noticias falsas

Denunció que personas malintencionadas le han enviado noticias falsas sobre el paradero de Enoc y que ella junto al padre del menor, Kevin Pérez, tienen que desembolsar dinero para poder corroborarlas.

«Trabajamos fuerte para poder tener dinero y pagar todo lo que se tiene que pagar en Honduras, porque si nosotros como familia no lo hacemos, es mentira que lo van a hacer otras personas», manifestó.

Antecedentes del caso

Enoc Pérez Chinchilla está desaparecido desde diciembre de 2019, a él lo secuestraron en la casa de su familia paterna, en Tela , Atlántida. Ahí se encontraba pasando sus vacaciones de Fin de Año.

En el lugar encontraron sin vida a Rubilio Arturo Pérez, de 50 años de edad y abuelo de Enoc, a su tío Israel Ramos de 42 años y la niñera Cindy Xiomara Castro de 21 años de edad.

Las autoridades hondureñas hasta el momento no han dado respuesta al caso que ha conmovido a la población hondureña e internacional por más de un año.

