“Si yo de mujer pude, usted también”: hondureña en EEUU triunfa en la construcción

ESTADOS UNIDOS. Jessy Amador, la hondureña que está desafiando el convencionalismo en la nación norteamericana. Su emprendimiento y perseverancia la llevaron a triunfar en una rama que no es muy común para las féminas: la construcción.

La necesidad hizo que Jessy dejara su país natal para ir en busca del tan afamado «sueño americano«, mismo que hoy en día, con orgullo puede expresar que lo logró.

“Hace 17 años vine a Estados Unidos para darle un mejor futuro a mi familia. Cuando llegué, trabajaba en la limpieza de casas, ganaba como 250 dólares a la semana” dijo.

La catracha agregó que “he trabajado de mesera, también estuve en una procesadora de carne, ahí ganaba como 400 dólares, pero el dinero no me ajustaba, porque tenía que pagar niñera, alquiler y transporte. Siempre andaba de jalón y no podía seguir así” comentó.

Trabajo de construcción

Jessy, encontró en la construcción una fuente para ganar dinero; se especializó en un campo donde son los hombres los que se sienten más cómodos. Al principio, relató que la corrieron de tres trabajos porque no se adaptaba. Tuvo que volverse una experta. “No podía poner un tornillo, me daba miedo subirme a la escalera”.

Emprendimiento

“Hace siete años junto al padre de mis hijos abrimos una compañía de construcción llamada Seven J. Construcción y nos está yendo mucho mejor que cuando comenzamos. Ya soy una empresaria y nos dedicamos a todo lo que tiene que ver con la construcción de viviendas, pinturas, entre otros”, dijo.

Emprender y tener su propio negocio, era el sueño de Jessy; sin embargo, todo comienzo es complicado. Ella estuvo varios meses desempleada y hasta perdió su carro, porque no podía pagarlo, pero siguió buscando trabajo, a veces a pie y no se dio por vencida.

“La empresa la empezamos con dinero prestado, 3 mil 500 dólares, hasta que logramos crecer mucho mas. Conseguimos varios contratos, algunos no nos los pagaron, pero ahí vamos para adelante, luchando y creyendo que las cosas saldrán bien” expuso.

Contrato importante

La catracha, reveló que obtuvo un contrato para la Jacksonville State University de Alabama, donde generó ganancias de casi 50,000 dólares semanales y contrató a más de 160 trabajadores hispanos.

Su empresa ha crecido tanto que las ganancias superan los dos millones de dólares al año. “Una de las cosas más importantes que nosotros manejamos es tratar al empleado como un apoyo. Si tienes a un empleado feliz vas a tener a un cliente feliz”, aseguró Amador.

“Me corrieron de tres trabajos porque no podía poner ni un tornillo, pero yo dije que del cuarto no me botaban”, agregó.

Apoyo a migrantes

En Atlanta comenzó una organización de apoyo a los migrantes hondureños. “Nosotros ayudamos al hispano en general no solo a los hondureños, somos una organización en la que no existen colores políticos ni diferencias de religión. Ayudamos a los comedores infantiles de Honduras. Lo importante es apoyar a los demás”, señaló.

En ese sentido, Amador, recibió un reconocimiento en Atlanta, Georgia, por ser una de las emprendedoras más exitosas del año. “Si yo siendo mujer pude, usted también puede… ” aseguró la hondureña.

Mensaje para los hondureños

“Nunca darse por vencidos, a veces nos cansamos de tocar puertas, pero no hay que rendirse porque alguna puerta se abrirá. El hecho de tener o no papeles, no significa que no puedes salir adelante en los Estados Unidos, no hay que cerrarse a pensar que no se puede conseguir un trabajo sólo por ser indocumentado”, sugirió.

