Otorgarán premio «Sir Henry Brooke» a periodista hondureña, Dina Meza

REINO UNIDO. Este próximo 7 de diciembre, la reconocida periodista hondureña y directora de la Asociación por la Democracia y los Derechos Humanos (ASOPODEUH), Dina Meza, recibirá el prestigioso galardón «Sir Henry Brooke 2020«.

Es importante destacar que este premio reconoce el trabajo en la defensa de los derechos humanos y la libertad de expresión de sus merecedores.

Los premios serán presentados por la directora de PBI Reino Unido, Susi Bascon y el presidente de la «Alliance for Lawyers at Risk», Sir Patrick Elias y entregados por el ex fiscal general Dominic Grieve QC.

Dina Meza, es una periodista independiente y defensora de la libertad de expresión. Es directora de la organización de derechos humanos ASOPODEHU, fundadora y presidenta de PEN Honduras y dirige un periódico en línea.

A través de PEN, la periodista busca promover el arte y cultura en sus diversas dimensiones en oposición de todo tipo de represión; cultiva el libre pensamiento, la libertad de expresión, lucha contra la censura y represión, especialmente a periodistas en condición de amenaza.

Orgullosamente hondureña

Meza es originaria de Cofradía, Cortés. Además, ha recibido otros galardones internacionales por su constante e incansable labor de las libertades y los derechos humanos.

Entre los premios que que ha recibido, se encuentran el Oxfam Novib/PEN International a la Libertad de Expresión. Asimismo, fue reconocida por Amnistía Internacional del Reino Unido, por su defensa a periodistas amenazadas.

Como se mencionó anteriormente, los premios serán el próximo 7 de diciembre en Bogotá, Colombia a las 13:00 horas. Por tanto, en Honduras sería exactamente a las 12:00 del mediodía.

Cabe decir que, en estos premios también será galardonado el reconocido abogado colombiano, Reginaldo Villalba Vargas, quien gestiona el litigio nacional del Colectivo de Abogados José Alvelar Restrepo (CCAJAR).

También, trabaja principalmente en la defensa penal y la representación de víctimas de graves violaciones de derechos humanos.

