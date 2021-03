TEGUCIGALPA, HONDURAS. Por motivo del feriado de Semana Santa, los bancos se unirán a otras instituciones públicas y privadas con horario limitado de atención, la mayoría concederá asueto a sus empleados pero algunos atenderán durante los siete días.

En ese sentido, TIEMPO DIGITAL le comparte los horarios en que algunas instituciones bancarias atenderán en este feriado. Fueron los propios bancos quienes compartieron la información en sus páginas oficiales en redes sociales.

Bac Credomatic

Miércoles 31 de marzo: agencias en centros comerciales, rapibancos y autobancos de 10:00 a.m. a 2:00 p.m. El resto de las agencias, atenderán de 9:00 a.m. a 12:00 p.m.

Jueves 1 de abril: todos los puntos de servicio estarán cerrados.

Banpaís

Miércoles 31 de marzo: de 10:00 a.m. a 5:00 p.m. en San Pedro Sula, La Ceiba, Choloma, Santa Bárbara, Tegucigalpa, Comayagua, Choluteca, Juticalpa, Roatán y Santa Rosa. Mientras que, en Villanueva, Siguatepeque, Danlí y Roatán, la atención será de 9:00 a.m. a 4:00 p.m.

Jueves 1 de abril: de 10:00 a.m. a 3:00 p.m. en San Pedro Sula, La Ceiba, Choloma, Santa Bárbara, Tegucigalpa, Comayagua, Choluteca, Juticalpa, Roatán y Santa Rosa.

Viernes 2 de abril: cerrado a nivel nacional.

Sábado 3 de abril: de 10:00 a.m. a 3:00 p.m. en San Pedro Sula, La Ceiba, Choloma, Santa Bárbara, Tegucigalpa, Comayagua, Choluteca, Juticalpa, Roatán y Santa Rosa.

Domingo 4 de abril: atención en horario normal en San Pedro Sula, Tegucigalpa, Comayagua, Choluteca, La Ceiba y Roatán.

Banco Ficohsa

Miércoles 31 de marzo: En agencias atenderán hasta la 1:00 p.m., sin embargo, la atención se prolongará por una hora más en las agencias de centros comerciales, supermercados, autobancos y Pronto.

Jueves 1 al sábado 3 de abril: todas las agencias, incluyendo ventanillas y autobancos, estarán cerradas.

Domingo 4 de abril: atenderán en horario normal en agencias de centros comerciales.

Banco de los Trabajadores

Miércoles 31 de marzo: agencias a nivel nacional de 8:30 a.m. a 12:00 p.m.; centros de negocios, de 9:00 p.m. a 1:00 p.m.; agencias en centros comerciales, de 10:00 a.m. a 2:00 p.m. En cuanto a los autobancos, atenderán de 8:00 a.m. a 3:00 p.m. en Tegucigalpa y San Pedro Sula. Mientras que, en La Ceiba y El Progreso, la atención será de 9:00 a.m. a 3:00 p.m., en centros comerciales.

Jueves 1 al sábado 3 de abril: todas las agencias y autobancos estarán cerradas, incluidos los autobancos.

Domingo 4 de abril: agencias en centros comerciales de 11:00 a.m. a 3:00 p.m. Los autobancos atenderán de 9:00 a.m. a 2:00 p.m.

Banco Lafise

Lunes 9 y martes 30 de marzo: de 9:00 a.m. a 4:00 p.m. en agencias de Tegucigalpa, zona norte y oriente. (Agencias de CityMall y Cascadas, de 10:00 a.m. a 5:00 p.m.).

Miércoles 31 de marzo: de 9:00 a.m. a 5:00 p.m. en agencias a nivel nacional.

Jueves 1 y viernes 2 de abril: cerradas todas las agencias a nivel nacional

Sábado 3 de abril: de 1:00 p.m. a 5:00 p.m. agencias City Mall y Cascadas en Tegucigalpa.

Domingo 4 de abril: de 10:00 a.m. a 4:00 p.m. agencias City Mall y Cascadas en Tegucigalpa.

Banco Promérica

Martes 29 y miércoles 30 de marzo: de 9:00 a.m. a 4:00 p.m. en agencia principal y Plaza Criolla de Tegucigalpa.

De 10:00 a.m. a 6:00 p.m., City Mall, Plaza Marie, cascadas, Mall Premier de Comayagua y Unimall de Choluteca.

En cuanto a la zona norte, los horarios serán de 9:00 a.m. a 4:00 p.m. en Santa Mónica de SPS, Circunvalación de SPS, ventanilla de Santa Rosa de Copán, ventanilla Puerto Cortés, ventanilla Choloma, El Progreso y La Ceiba.

De 10:00 a.m. a 6.00 p.m. City Mall SPS, Mega Mall SPS, y Galerías del Valle en SPS.

Banco de Occidente

Lunes 29 y martes 30 de marzo: atención en horario normal a nivel nacional.

Miércoles 31 de marzo: sucursales hasta las 12:00 p.m., autobancos y centros comerciales hasta las 2:00 p.m. y autobancos hasta las 3:00 p.m.

Jueves 1 al sábado 3 de abril: Cerrado.

Domingo 4 de abril: Cerrado en sucursales, sin embargo, los autobancos de Mall Multiplaza en Tegucigalpa y Megamall de SPS atenderán de 9:00 a.m. a 2:00 p.m.