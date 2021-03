César Rosenthal, hermano de Yani Rosenthal, no pudo votar; no aparece en cuadernillos

SAN PEDRO SULA, HONDURAS. El precandidato presidencial por el Partido Liberal, Yani Rosenthal, acudió esta mañana en compañía de su familia a cumplir con su deber de ejercer el sufragio al centro de votación en el que siempre ha realizado el proceso, sin embargo, uno de los hermanos no pudo votar.

La familia Rosenthal asistió a la Escuela Dionisio de Herrera, ubicada en el barrio Río de Piedras de San Pedro Sula, sitio en el que, según ellos, ha sido su centro de votación de «toda la vida».

Sin embargo, denunciaron que desde la llegada se encontraron con situaciones «raras». El afectado es César Rosenthal, quien no apareció en el censo electoral, ni en los cuadernillos que autorizó el Consejo Nacional Electoral (CNE).

El CNE ordenó imprimir cuadernillos para listados especiales para que voten las personas que no aparecen en el censo electoral. De acuerdo con la información de este órgano estatal, al menos 500 mil hondureños estarían incluidos, para que no quedaran fuera del proceso de las elecciones primarias.

No apreció en el censo, ni en cuadernillos

César Rosenthal contó a Diario TIEMPO que «El detalle es que no aparezco en ningún listado, en ninguno de los tres cuadernillos, ni nada». Mencionó no explicarse por qué ocurrió este impase, ya que «toda mi vida he votado aquí en esta escuela».

Añadió que «este proceso ha sido un desastre con eso de las nuevas identidades y vamos a buscar como no poder ese voto y poder votar porque todos los hondureños tenemos derecho y deberíamos todos poder votar».

Por su parte, Carlos Rosenthal contó que «mi voto ya está dado, obviamente por Yani, por Darío y por sus diputados. Aquí empieza hoy un nuevo camino a una nueva Honduras donde habrá oportunidad para todos porque es el primer paso y como dice Yani, aquí se une el Partido Liberal«.

«Me siento muy orgulloso de haber ejercido mi deber cívico por un candidato que no solo es mi hermano, sino, que creo fielmente de que mi hermano puede hacer la diferencia de seguir el concepto y el legado que mi papá le dejó de construir un Partido Liberal para toda Honduras«, enfatizó.

Denunció anomalías

Asimismo, el ingeniero Rosenthal contó que «pasaron muchas cosas raras desde que entramos, mi esposa tampoco aparecía en el listado y ella, pues, ha vivido en San Pedro Sula durante 25 años y ha votado en la San Vicente toda su vida y en el enrolamiento pues se pasó para esta escuela y no aparecía, así que nos fuimos a la forma digital».

«Le pasó a César, puedo decir con certeza, pero indudablemente hay algo raro, que el hermano del candidato Yani Rosenthal no aparezca en un registro y en una escuela donde él ha votado toda su vida entera por su papá y por su hermano y ahora en este momento, curiosamente él no es parte de un registro», refirió.

Finalmente, dijo que «es muy raro que él no esté cuando él nació en esta colonia, creció en esta colonia, votó en esta escuela toda su vida y ahora de repente no aparece. Es una rara eventualidad, pero no está aislada, porque mi esposa tampoco aparecía hasta que llegamos a la mesa y estaba en el registro electrónico».

