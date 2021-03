Partido Liberal pide a la OEA sancionar a JOH; Juan Carlos Sikaffy reacciona

TEGUCIGALPA-HONDURAS. El presidente del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP), Juan Carlos Sikaffy, reaccionó a la solicitud que hizo ayer el Comité Central Ejecutivo del Partido Liberal (CCEPL) a la Organización de Estados Americanos (OEA) de aplicar la Carta Democrática al presidente Juan Orlando Hernández.

“Yo creo que en la OEA, quienes son miembros, son los Estados de cada uno de los países de Latinoamérica. No sé si una corriente pequeña del Partido Liberal puede pedir que se aplique la Carta Democrática. Además ¿Por qué a una persona? No entiendo por qué a una persona, es a un país”, expresó con extrañeza el titular del COHEP a través de medios locales.

De acuerdo con Sikaffy, si ellos (los del CCEPL) buscan notoriedad esta semana antes de las elecciones, escogieron un mal camino.

«Yo creo que este proceso electoral interno es para construir unidad, para que nosotros podamos unir a la familia hondureña. Yo creo que construyendo vamos a mejorar el país, no de otra manera, no generando odio, no haciendo otras cosas; creo que así debemos hacerlo”, aseguró.

En relación a lo que advirtió el mandatario hondureño de que la alianza internacional antinarcóticos “colapsaría”, si Estados Unidos acepta declaraciones “falsas” de narcos, precisamente, en el día que arrancó el juicio contra el presunto narcotraficante Geovanny Fuentes Ramírez en una corte de Nueva York, el representante del COHEP, Juan Carlos Sikaffy manifestó que:

“Tenemos que esperar qué es lo que decide la justicia americana. No tenemos ningún elemento del caso. Esperaremos que la justicia americana, los fiscales comprueben ante un juez cualquier alegación que ellos planteen en la Corte”, señaló.

Solicitud del CCEPL a la OEA

Ayer, el CCEPL pidió a la OEA, aplicar la Carta Democrática al presidente al presidente Juan Orlando Hernández.

Con eso, el CCEPL busca que la organización internacional sancione a Hernández Alvarado por emitir leyes concentrando el poder en la figura del presidente de la República.

En ese sentido, la institución política dirigió la carta a la presidenta de la Cámara de Representantes de EEUU, Nancy Pelosi. Asimismo, la envió al Departamento de Estado de EEUU y los países que componen el Sistema de Integración de Centroamérica (Sica).

La Carta Democrática Interamericana es un instrumento que proclama como objetivo principal, el fortalecimiento y preservación de la institucionalidad democrática, al establecer que la ruptura del orden democrático o su alteración, que afecte gravemente el orden democrático en un país miembro, constituye «un obstáculo insuperable» para la participación de su gobierno en las diversas instancias de la OEA.

