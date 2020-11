Los países de Centroamérica ya no deben preocuparse por el huracán Eta, el cual ya se encuentra fuera de la zona, más bien ahora sus gobiernos trabajaban para reparar los estragos causados por el ciclón, que van desde deslaves e inundaciones hasta personas desaparecidas.

Se requerirán semanas para que se pueda conocer verdaderamente la magnitud de los daños que dejó Eta, sus lluvias y vientos golpearon países donde de por sí, su economía ya estaba en números rojos por la pandemia de coronavirus.

El huracán dejó sin nada a los que tenían poco y pusieron al descubierto una vez más las deficiencias de gobiernos al momento de lidiar con catástrofes naturales.

Nicaragua, su primera victima

Eta provocó un panorama de destrucción tras su paso por Nicaragua, según medios locales, el huracán dejó en la calle a más de 30.000 personas.

Comunidades como Haulover, Wawa Bar, Karatá, Whounta Bar fueron de las zonas más afectadas en las que aunque no se presentaron pérdidas de vidas humanas, sí hubo destrucción total de las viviendas.

A nivel nacional Eta provocó inundaciones en amplias zonas del Caribe, norte, y Pacífico del país, indicaron medios locales.

En el sector urbano, según información preliminar, se reportan afectaciones a más de 1.000 familias y más de 5.000 personas, con unas 800 viviendas dañadas.

Hasta ahora las autoridades no han presentado un reporte completo de daños, y no han confirmado si hay o no fallecidos a causa de Eta.

Honduras no estaba preparado

Eta ni siquiera había tocado suelo hondureño cuando ya estaba causándole problemas al país, sus lluvias ya estaban creando inundaciones en la región.

Tras su llegada las cosas empeoraron pues siguió causando estragos al provocar inundaciones y deslizamientos de tierra.

Más de 1,6 millones de personas en todo el país resultaron afectadas por la tormenta y unas 12.000 se encuentran actualmente en albergues.

El paso de la tormenta afectó a 10 de los 18 departamentos de Honduras, según datos proporcionados por el gobierno.

El último reporte de la Comisión Permanente de Contingencias (COPECO) en cuanto fallecidos en Honduras por el paso de Eta indicó que son 57 personas perdieron la vida y que 1.6 millones resultaron directamente afectadas.

El coordinador regional de Medicina Forense en San Pedro Sula, Cortés, Vladimir Núñez Licona, dijo este fin de semana a un medio local, que se preparan para el ingreso de al menos 100 cuerpos de ciudadanos que se ahogaron en la ciudad de La Lima, Cortés.

«Nada más se hará un reconocimiento externo con el fin de tener certeza de que la persona fallecida es esa. Examinaremos para identificación, huellas, ADN, exámenes odontológicos, básicamente. Y luego serán entregados», fueron las palabras de Núñez.

Debido a la ausencia de las autoridades, la solidaridad se ha hecho presente en todos los hondureños.

Quienes han hecho recaudaciones masivas para los más afectados por el ciclón, además países hermanos como El Salvador ya confirmó que ayudara al país .

De igual interés: Eta castiga gravemente a Honduras

En Guatemala hay más desparecidos que muertos

Autoridades guatemaltecas reportaron más de 100 víctimas a causa de Eta, también informaron que la cantidad de desaparecidos es mucho mayor.

El número de muertos se disparó este viernes después de que el Ejército de Guatemala llegara a una remota aldea montañosa.

Donde la fuerza de las lluvias desencadenó una avalancha de lodo, matando a más de 80 personas.

“Lamentablemente es la primera vez que se da esta situación. Muy lamentable los daños que se han generado en la localidad, muchos vecinos han perdido sus bienes”, lamentaba Minor Mejica, una guatemalteca afectada por las inundaciones.

Hasta ahora, los equipos de rescates continúan la búsqueda de sobrevivientes o en el peor de los casos de fallecidos.

Panamá

En Panamá la historia no es muy diferente, Eta se cobró también las vidas de al menos seis personas, entre ellos tres niños, cerca de la frontera costarricense.

Mientras que la cifra oficial de desaparecidos es incierta dado que hay lugares afectados a los que aún no llegan los equipos de socorro debido a que quedaron incomunicados.

«Nuestra casa colapsó y ahora en este momento no tenemos a dónde ir y nosotros no somos de aquí, veníamos a buscar vida para poder sobrevivir”, dijo un superviviente.