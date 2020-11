HONDURAS. Son cientos de hondureños que al escuchar el clamor de las personas se han unido a los rescates y con sus propias lanchas han tomado la batuta, tal es el caso de un valiente ciudadano que tras largas horas de ardua labor, rompió en llanto al contar la experiencia.

Joseph Paz, es el compatriota que, al enterarse de la situación de muchas personas en las zonas afectadas, sin pensarlo dos veces, tomó su lancha y salió al Valle de Sula para comenzar a ayudar.

En ese sentido, el hondureño se unió sin recibir nada a cambio, sin recompensa económica, solo con la esperanza de ayudar a cientos de personas que aún se encontraban atrapadas.

A través de un video difundido en redes sociales, Joseph Paz rompió en llanto, al relatar que al estar dentro de las zonas afectadas y notar la cantidad de personas que todavía requieren rescate “le ha partido el alma”.

“Estoy cansado y no quiero parar, cada minuto, cada segundo que pasa la gente esta sufriendo allá dentro”, expresó Joseph.

Asimismo, en su video manifiesta que, pese a estar ayudando, siente la impotencia, pues le encantaría tener más lanchas, más motores para rescatar muchas personas afectadas. Ya que está detenido, porque ocupa un motor por lo menos de 15 caballos de fuerza.

Con lágrimas corriendo por su rostro reveló que han sido varias las personas que le han ofrecido cantidades grandes de dinero para que vaya a salvar a sus familias. No obstante, él recalca que no lo hace por efectivo, sino porque le sale del corazón.

Lo que ha visto

“En mi caso desde que puse un estado prestando mi carro, mi lancha, he estado disponible, lo hice porque lo sentí en mi corazón… pero tampoco imaginé que seria tan sufrido, no me lo están preguntando, pero ahí hay gente muerta, están flotando”, relató el hondureño lleno de dolor.

Seguidamente, el compatriota mencionó en su video que, no se imagina si llegase a pasar que esas personas sea algún familiar suyo. Ya que, no sabría qué hacer al respecto, agregando que, las personas lo llaman cada 5 minutos pidiéndole ayuda.

De igual forma, con mucha nostalgia, el compatriota señaló que “estamos pasando por malos momentos, pero tiene la esperanza que pronto se terminará todo esto”.

Para finalizar, clamó a las personas a que todo aquel que pueda conseguir lanchas, lo haga, porque es lo que más se necesita. Joseph terminó diciendo “Por favor el que tenga lancha, no lo piense para ir a salvar muchas vidas”.

