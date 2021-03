LUNES SANTO| EEH anuncia cortes en zona centro sur

TEGUCIGALPA, HONDURAS. Durante varias horas estarán sin energía eléctrica este jueves 4 de marzo, los habitantes de varios departamentos del país, anunció la Empresa Energía Honduras (EEH).

Por otro lado, la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), no informó acerca de trabajos que requieren suspensión de emergencia para mañana.

En las demás zonas del país, que no se incluyen en estos cortes, no hay programación de interrupción del fluido eléctrico, por lo que se espera que gocen de la normalidad del servicio. No obstante, se le recomienda a la población estar pendiente de las redes sociales de EEH y ENEE, por cualquier actividad o cambio de último momento.

A continuación, puede ver las imágenes de los lugares que tendrán cortes.

Zonas sin energía

Distrito Central, Lepaterique (8:00 a.m. a 4: 00 p.m.)

Las Tapias, Mateo, Lepaterique, Aldea, Mulguaca, El Carrizal, Tierra Colorada, Yerba Buena, Las Gradas, El Empedrado, El Ocotal, Nueva Aldea, El Aceituno, La Estancia, La Cineguita, Puerta del Golpe, La Calera, La Brea, Col. Monterreal, El Escarbadero, La Sabana, y zonas aledañanas.

Consejos para ahorro de energía eléctrica

Para el resto del territorio nacional, donde sí se prevé la fluidez de energía, es importante tener en cuenta recomendaciones para ser ahorrativos. Solamente debe seguir diez sencillos pasos, con los cuales se puede disminuir de manera considerable el costo de su factura de energía eléctrica:

1. Apagar las luces al dejar una habitación.

2. Asimismo, mantener limpias las lámparas supone un ahorro del 20 %. Un foco sucio pierde 50 % de su luminosidad.

3. También, sustituir focos incandescentes por bajo consumo o LED: utilizan un 80 % menos energía eléctrica y duran mucho más.

4. De igual manera, Utilizar sensores de iluminación para que las luces sólo se prendan cuando sea necesario.

5. Con los aires acondicionados, utilizarlos con una temperatura de 21º. En los dormitorios se pueden rebajar entre 3° y 5º.

6. Al finalizar la carga de la batería de un celular, notebook o tablet, desconectar el cargador, porque sigue consumiendo.

7. Además, colocar la heladera a 15 centímetros de la pared para una mejor circulación del aire del motor. Evitar abrir y cerrar la puerta reiteradamente.

8. De igual manera, usar el lavarropas a plena carga y en programas cortos. Evitar la función secado, ya que es la de mayor consumo.

9. Los electrodomésticos en modo stand-by consumen un 10 % de energía. Se recomienda apagarlos por completo.

10. Por último, configurar en modo ahorro de energía los equipos que no se pueden apagar.

