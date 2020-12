Gutiérrez cierra ciclo: «al Congreso no vuelvo»; busca presidencia «por las mujeres»

TEGUCIGALPA, HONDURAS. La estancia de la abogada Doris Gutiérrez representando al pueblo hondureño en el Congreso Nacional (CN) está próxima a su fin, según confirmó en las últimas horas.

En tal sentido, la representante del Partido de Innovación y Unidad – Social Demócrata (PINU-SD) recordó que estará cumpliendo 20 años de participación en el Poder Legislativo; también trabajó en la alcaldía y afrontará un nuevo reto.

«Al CN no vuelvo, ya he estado cinco períodos, y uno más en la alcaldía capitalina; tengo 73 años y sé lo que significa una nueva campaña», expresó la actual congresista del PINU.

Para los próximos comicios, por petición de la estructura pinuista, Gutiérrez no buscará una reelección como diputada; en esta ocasión participará como precandidata presidencial de ese partido.

«En el PINU me han escogido como precandidata. Les he puesto todas mis limitaciones, tanto económicas, como físicas, pero igual, la dirigencia está muy entusiasmada y espero que ser ratificada en la asamblea de marzo», expresó.

Empoderamiento a la mujer

Por el mismo lado, la jurista ratificó que ella es una activista de la participación femenina en la política. Esa característica es parte de por qué aceptó la nominación.

«Yo soy una abanderada de la participación de la mujer y no puedo andar enganchando a las mujeres a que se involucren y ahora que me piden que siga no les puedo decir que no, sería contradictorio«, explicó.

Una última campaña

Es oportuno recordar que, en una entrevista exclusiva concedida a Diario TIEMPO Digital en 2017, Gutiérrez confesó que este podría ser su último espacio de tiempo en un cargo político.

«Sabemos que la política desgasta mucho; honestamente esta sería la última prueba; hay que darle la oportunidad a otras personas«, manifestó en aquel momento.

No obstante, sopesó aquel pensamiento, decantándose por una última incursión ante la solicitud de la dirigencia de su partido y que conlleva la voluntad de la militancia en general. Aunque, ya dejó claro que no se le volverá a ver entre los candidatos a diputados.

