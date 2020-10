De forma romántica e íntima, Ninel Conde festejó su cumpleaños 42

REDACCIÓN. El bombón asesino festejó su cumpleaños número 42 de una forma muy romántica: bajo los rayos del sol, el calor del mediterráneo y las olas azules del hermoso mar.

La cantante y actriz mexicana, Ninel Conde, decidió celebrar su natalicio junto a su pareja Larry Ramos; un personaje lleno de polémicas, pero que, hizo su día muy especial. Aprovechando sus vacaciones en Turquía, su enamorado le preparó el más romántico de los cumpleaños en un idílico hotel en la península de Bodrum.

Y es que, la noche previa a la celebración -el novio de Ninel- le preparó un baño lleno de espumas y flores; dejándole en el cuarto una nota con un mensaje que decía: «Feliz cumpleaños al amor de mi vida».

Asimismo, Ramos llenó la habitación con globos de color rosa que formaban el nombre de Ninel; mientras que otros plateados figuraban la frase Happy Birthday.

Por si eso fuera poco, también le tendió una mesa con vino blanco y pastel de frutas; por lo que, la famosa cantante no dudó en hacer la pregunta de JLO, ¿y el anillo ‘pa cuando?

Lea además: A los 88 años, muere «Quino» creador de la historia de Mafalda

Luchando por recuperar a su hijo

Desde inicios de la pandemia, Ninel Conde, se mantiene luchando para recuperar a su hijo; quien, permanece retenido por su padre –Giovanni Medina– sin permitirle ver a su madre.

«Habrá quien quisiera verte derrotado y llorando por las esquinas; claro que hay momentos de dolor y derrumbarse, pero te levantas, te limpias las lágrimas”, escribió en sus redes sociales la artista mexicana.

Por la mañana de su cumpleaños, Ninel compartió con sus seguidores una foto que dejó al descubierto su cuerpo, a orillas del mediterráneo. Además, de agradecer todas las felicitaciones que le llegaron a lo largo del día.

Sin embargo, también hubo quienes intentaron arruinar su festejo recordando la batalla que mantiene por la custodia de su primogénito.

″¿Qué se siente pasar tu cumpleaños lejos de tu hijo?», le preguntaron. A lo que, Ninel respondió «»Troll contratado».

«No pierdas tu tiempo, quien quiera que seas, que sé quién pero me lo ahorro. Nada va a turbar mi alma, sé en quién tengo puesta mi confianza: en el Rey de Reyes. Te mando bendiciones y pido a Dios que te perdone, porque no sabes lo que haces», concluyó.

Suscríbete gratis a más información sobre #COVID-19 en nuestro WhatsApp haciendo clic en el enlace https://bit.ly/tiempodigitalhn