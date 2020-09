Danna Paola revela el por qué ya no aparecerá en Élite

REDACCIÓN. En las últimas horas la actriz y cantante mexicana, Danna Paola, reveló las verdadera razón por la que ya no aparecerá en la cuarta temporada de la famosa serie juvenil española Élite.

Danna Paola fue una de las grandes estrellas de Élite, el fenómeno juvenil que continúa arrasando en Netflix.

El final de la tercera temporada también lo fue para algunos de sus personajes, entre ellos el de esta actriz que dijo adiós a su papel de Lucrecia con el que conquistó a millones de seguidores y se convirtió en una celebridad mundial.

Meses después de dar a conocer esta decisión, Danna Paola confesó la verdadera razón por la que no ha seguido en la serie.

A través de una charla virtual con sus fans en la red social de Tik Tok, la actriz quiso aclarar puntualmente las razones que la llevaron a tomar esta decisión.

De forma clara y sincera, la intérprete de Solita respondió a la cuestión de uno de sus fans que le preguntaban de forma insistente el motivo de su ausencia en la cuarta temporada de Élite, en la que tampoco está su amiga Ester Expósito.

«Mi corazón se pone chiquito, echo mucho de menos a mis ‘compis’. Tomé la decisión de no estar en la cuarta temporada para dedicarme 100% a la música este año. Entonces, para mí era una cosa o la otra, porque soy muy perfeccionista y entregada en ese sentido», señaló la bella mexicana.

Lea también: Taylor Swift volverá a cantar en los ACM luego de siete años de ausencia

Danna Paola tomó un descanso en su carrera como actriz

Danna Paola ahondó en el tema y reveló que tomó un descanso en su carrera como actriz. Eso debido a que está centrada al 100 % en su faceta como cantante.

«En este momento no voy a actuar, me voy a dedicar a la música. La música requiere un 24/7. En un rodaje tienes un plan de horarios y de tantos meses. La música es diaria, todos los días estoy produciendo, componiendo y planeando», comentó la intérprete de 25 años.

Danna Paola es una de las bajas más sorprendentes de la cuarta temporada de Élite, cuyo rodaje ya está en marcha y cuenta con nuevas incorporaciones.

Sus fans no podrán disfrutar de su carrera interpretativa, pero si lo harán de su música, cuyas canciones Mala Fama, Oye Pablo, Sodio y su colaboración con Sebastián Yatra, No bailes sola, ya se han situado en el top de las descargas digitales.

Al parecer la cantante quiere llegar aún más lejos y está dispuesta a conquistar el mercado anglosajón con el reciente lanzamiento del tema Me, Myself en el que colabora con el cantante Mika y que logrado más de un millón de reproducciones en Youtube en menos de 24 horas.

Le puede interesar: ¡OMG! Alicia Machado confirmó que volverá a posar para «Playboy»

Danna Paola revela que está saliendo con alguien

A su éxito profesional se une el personal. Danna Paola también confesó que está saliendo con una persona, pero que no es el cantante colombiano Sebastián Yatra, tal y como se había rumoreado.

«Yo estoy saliendo con una persona y en este momento pues, a ver no es Sebastián… Hay una relación de trabajo y de respeto, y creo que no está padre que si estás saliendo con alguien como que estén estos chismes por fuera, ya lo hemos tratado de explicar veinte mil veces. Yo creo que hay que tener mucho respeto porque uno nunca sabe qué hay detrás, de que puedes señalar a alguien y no sabes todo lo que puede estar pasando el artista en su vida personal», expresó la cantante en un charla telefónica en el programa de radio de Javier Poza queriendo poner fin a todo tipo de especulaciones sobre su vida sentimental.

Suscríbete gratis a más información sobre #COVID19 en nuestro WhatsApp haciendo clic en el enlace: https://bit.ly/tiempodigitalhn