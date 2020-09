¡OMG! Alicia Machado confirmó que volverá a posar para «Playboy»

FARÁNDULA. La actriz, cantante y modelo Alicia Machado anunció recientemente en una entrevista con el periodista Ismael Cala, que pronto posará para la famosa revista Playboy “como Dios la trajo al mundo”.

Esta no sería la primera vez que la ex-reina de belleza posa desnuda para Playboy. La venezolana posó anteriormente, para la revista del conejito en la portada blanca y la portada negra.

Actualmente, su nombre se ha vuelto a poner dentro de las tendencias, luego de la noticia.

«Voy a volver a posar desnuda en Playboy. Me están invitando. Walter Mercado me dijo que a los 45 años me iba a pasar algo especial. Ahora tengo 42 años biológicos, cumplo 43 en diciembre, pero mentalmente me siento como de 80, porque he vivido intensamente», afirmó la actriz.

Y, aunque aún no tiene fecha confirmada, la sensual Alicia Machado no descarta que pueda ser cuando cumpla 45 años; y con un sobrepeso de 13 kilos, lo que permitiría despojar los estereotipos, tabúes y restricciones sobre el cuerpo femenino.

Su última aparición en la revista, fue en el 2010

La modelo, también añadió: “Puedo hacer las fotos (en Playboy) cuando tenga 44 y lanzarlas a los 45”.

Recientemente Machado compartió en sus redes un recuerdo de cuando apareció en la edición mexicana de Playboy y que logró vender más de 260 mil copias de la revista en 2006.

Esta sería la cuarta ocasión en que la exreina de belleza venezolana posará desnuda para Playboy.

La primera vez lo hizo en la edición mexicana de febrero de 2006 y después repitió en la tirada estadounidense en octubre de 2007. Luego lo hizo nuevamente en la edición de julio de 2010.