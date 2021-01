FARÁNDULA| ¿Cuánto gana la bella Milagro Flores en HCH?; esto y más reveló

TEGUIGALPA, HONDURAS. La presentadora de televisión Milagro Flores, está de cumpleaños y recibió su natalicio con un en vivo en sus redes sociales, donde confesó algunas cosas que dejaron impactados a sus seguidores.

Flores no esquivó ni una sola de las preguntas de sus seguidores por controversiales o indiscretas que fueran.

¿Cuántos años cumple?

Flores confesó que está cumpliendo 27 años en el momento que se grabó el en vivo.

Lo más difícil de ser figura pública.

“Me costó darme cuenta de que yo era figura pública y no tener la liberad de hacer lo que quiero hacer. Debo estar pendiente de no cometer ningún error”, afirmó.

¿Qué necesita un hombre para conquistarla?

La presentadora afirmó tener un gusto sencillo. “Para conquistarme yo solo quisiera un hombre trabajador y caballeroso que sepa cuidar a una mujer”. Dijo

¿Cuál es su deseo de cumpleaños?

“Yo me propongo todos los años pasar mi cumpleaños fuera del país, pero este año no pudo por el tema de la pandemia”, explicó.

¿Dónde se operó?

«Mucha gente cree que me operé afuera, pero no me operé en Colombia, me operé aquí con el Doctor Emec Cherefanf y me hizo un gran descuento, me costó 50 mil lempiras», puntualizó.

¿Siempre está de buen humor?

Milagro dijo que no siempre está de buen humor y sonriendo como suele ser en cámara, ya que tiene su carácter y es algo “encachimbada”.

¿Recibió algún regalo en su cumpleaños?

La periodista mostró que ya había recibido un arreglo de globos como detalle, aunque no mencionó la identidad del remitente.

Sobre el amor

Confesó haberse enamorado una sola vez en su vida y reveló que le gustaría casarse a inicios de este año o a finales del otro. Aunque, dijo que por algunos inconvenientes no ha podido.

“Estoy en una etapa en la que he aprendido que no se necesita de estar con alguien para ser feliz. Ahora que he estado sola entiendo que primero hay que amarse uno mismo”, añadió.

¿Tiene pretendientes?

En cuanto a sus pretendientes, Milagro detalló tener solamente uno al que identificó como F.G, quien le envía flores de vez en cuando.

En cuanto a la posibilidad de tener hijos, confirmó que lo hará en el momento justo ya que espera conocer bien al padre de su hijo, primero.

Elsa Oseguera

Sobre su relación con Elsa Oseguera, afirmó que todo está bien entre ambas y solo una vez tuvieron un problema que resolvieron rápidamente.

¿Cuánto gana?

Flores confesó que gana 18 mil lempiras en HCH y su entrada al trabajo es a las 3:00 de la tarde. También reveló que sale de la empresa a las 11:00 de la noche.

Sobre su ex

Por último, Flores admitió que no está en planes de regresar con él, pero no descarta la posibilidad de hacerlo en el futuro.

