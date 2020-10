COVID-19 en Honduras: ¿qué dígitos pueden circular hoy, lunes?

TEGUCIGALPA, HONDURAS. De acuerdo a las medidas establecidas por la Secretaría de Seguridad, hoy pueden circular en el territorio nacional las personas cuyo último dígito de su tarjeta de identidad, pasaporte o carné de residencia sean «2 y 3».

Cabe destacar que el toque de queda absoluto está extendido hasta el domingo 18 de octubre. Dicha medida se aprobó con la finalidad de evitar la propagación del COVID-19 en la población hondureña.

Es por esa razón que las personas autorizadas deben salir de manera ordenada a abastecerse, realizar sus trámites en el sistema financiero y sus compras en un horario de 6:00 de la mañana a 8:00 de la noche.

Lea también: Martes inicia la inspección de embarque con dos hospitales móviles: INVEST-H

Para las personas discapacitadas, de la tercera edad y mujeres embarazadas, la atención debe de ser especial en un horario de 7:00 a 9:00 de la mañana.

Además la reapertura económica en las ciudades y municipios continúa de la misma manera, en «fase 1» y «fase 2»

Si posee un salvoconducto digital o es parte del personal que atiende la emergencia, solamente debe presentar su documentación y hacer saber a los agentes policiales la razón de su salida. Si desea conocer la solicitud del salvoconducto turístico, ingrese aquí

Medidas de bioseguridad

En primer lugar, debe de respetar el dígito autorizado para su circulación o salir solamente en el caso que la empresa donde labore esté autorizada. Lo primordial es evitar las aglomeraciones que son foco de contagio del COVID-19.

Use siempre su mascarilla, esta le debe cubrir por completo la nariz y boca, además debe ser certificada. En caso de que no la utilice sufre el riesgo de contagio y puede recibir una multa de 200 lempiras.

Lea también – SINAGER confirma 935 casos de Covid-19: 84,081 en total

Todos los sitios, locales comerciales, negocios, restaurantes que usted visite deben de cumplir con todos los protocolos de bioseguridad. En caso de no hacerlo se debe reportar de inmediato al Sistema Nacional de Emergencia 911, quien procederá al cierre del local.

Si no le toman la temperatura al ingreso, no le limpian sus zapatos, no hay gel y lugares para el lavado de manos y no realizan el distanciamiento social de 2 metros, evite su ingreso. Podría estar poniendo en riesgo su salud, el cumplimiento de las medidas de bioseguridad es obligatorio para todos.