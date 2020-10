Un día en la Historia: esto aconteció un 12 de octubre de…

1492: a la isla Guanahaní (Bahamas) arriban los tres navíos de Cristóbal Colón. El hecho será conocido en España como el descubrimiento de América, que marca el comienzo de la colonización del continente por europeos. Descubrimiento de América es la denominación que recibe el acontecimiento histórico acaecido el 12 de octubre de 1492, consistente en la llegada a América de una expedición española dirigida por Cristóbal Colón por mandato de los Reyes Católicos, Isabel de Castilla y Fernando de Aragón. Colón había partido del Puerto de Palos (España) dos meses y nueve días antes y, tras cruzar el océano Atlántico, llegó a una isla del continente americano, Guanahani, creyendo que había llegado a la India. Este hecho es uno de los momentos fundamentales de la historia universal y representa un “descubrimiento” de riquezas, de condiciones climáticas favorables al europeo y de una población con una cosmología de relaciones de poder muy distintas, sin pretensiones expansionistas; así como un mal llamado «encuentro de dos mundos» que habían evolucionado independientemente desde el poblamiento de América. Varios años después de la llegada de Colón, los españoles fueron percatándose de que el lugar al que habían llegado no estaba conectado por tierra a Europa y el resto de la «tierra conocida», como se esperaba de la India, sino que formaba un continente distinto. Así, a partir de 1507 se le comenzó a llamar América.

1823: en Escocia, Charles Macintosh vende el primer impermeable.

1847: en Alemania se funda Siemens AG.

1964: la Unión Soviética pone el Vosjod 1 en órbita terrestre. Es la primera nave con tripulación de varias personas y el primer vuelo sin trajes espaciales.

2003: Michael Schumacher logra en el Gran Premio de Japón su sexto campeonato mundial de Fórmula 1, situándose como líder de todos los tiempos en títulos alcanzados.

Nacimientos

1745: Félix María Samaniego, escritor español (f. 1801).

1935: Luciano Pavarotti, tenor italiano. Nació en Módena – falleció en ibídem, el 6 de septiembre de 2007. Fue un tenor italiano, uno de los cantantes líricos más famosos de las últimas décadas, considerado uno de los mejores de toda la historia. Luciano Pavarotti era hijo de Fernando Pavarotti (1912-2002), panadero y tenor aficionado, y Adele Venturi (1915-1999), trabajadora en una fábrica cigarrera. Su padre estimuló a Luciano para que empezara los estudios en el mundo del canto lírico. Aunque Luciano hablaba con cariño de su infancia, la realidad es que vivió ciertas penurias: su familia tenía escasos recursos económicos; sus cuatro miembros se apiñaban en un apartamento de dos cuartos. Fue muy conocido por sus conciertos televisados y como uno de Los Tres Tenores, junto con Plácido Domingo y José Carreras. Su rol más representativo fue Rodolfo, de la ópera La bohème de Giacomo Puccini.

1962: Julio César Chávez, boxeador mexicano.

1970: Kirk Cameron, actor estadounidense.

Fallecimientos

1971: Gene Vincent, músico estadounidense.

1996: René Lacoste, jugador de tenis y empresario francés (n. 1904).

1997: John Denver, músico estadounidense de country. Nacido como Henry John Deutschendorf, Jr. Nació en Roswell, Nuevo México, el 31 de diciembre de 1943 – falleció en Bahía de Monterey, cerca de Pacific Grove, California. Creció en numerosas bases aéreas del sudoeste estadounidense ya que su padre era piloto de la USAF. Denver entró en el instituto en Fort Worth, Texas y más tarde en el Texas Tech donde fue miembro de la fraternidad Delta Tau Delta. a empezar una carrera en solitario. Este mismo año lanzó su primer LP, Rhymes and Reasons. Durante los cuatro años siguientes, álbumes como Whose Garden Was This, Take Me to Tomorrow y Poems, Prayers and Promises se estableció como una estrella de la canción estadounidense popular.Fue un cantautor de country, músico y actor estadounidense. Denver murió a los 53 años de edad en un accidente aéreo cuando pilotaba un Rutan Long-EZ, un avión experimental de fibra de vidrio. Entre sus mayores éxitos se cuentan: “Ladie”, “Sunshine”, “Perhaps Love” y “Country Roads”.

2002: Ray Conniff, director de orquesta y músico estadounidense.

2011: Dennis Ritchie, creador del lenguaje C y del sistema operativo Unix (n. 1941).

