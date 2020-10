Investigación confirma que hay 4 mil de toneladas de plástico en fondo del océano

TEGUCIGALPA, HONDURAS. La basura en las playas y océanos es un problema que aqueja a muchos países con costas a nivel mundial, y un análisis internacional ha revelado que hay 30 veces más desechos en el fondo del mar que en la superficie.

Honduras es uno de esos países que sufre a consecuencia de basura y desechos plásticos que se originan en Guatemala y llegan a las playas de Omoa, en el departamento de Cortés, afectando directamente el ecosistema marino, el ambiente de la zona y la actividad turística.

Investigación de Denise Hardesty de CSIRO

Tortuga en agua azul en parche de basura plástica

«Necesitamos asegurarnos de que el gran azul no sea un gran pozo de basura», dice Denise Hardesty de CSIRO, cuya investigación sugiere que podría haber 30 veces más plástico en el fondo del océano que en la superficie.

Es probable que al menos 14 millones de toneladas de piezas de plástico de menos de 5 mm de ancho estén asentadas en el fondo de los océanos del mundo, según una estimación basada en esta nueva investigación.

El análisis de sedimentos oceánicos a una profundidad de hasta 3 kilómetros sugiere que podría existir más de 30 veces más plástico en el fondo del océano del mundo que flotando en la superficie.

La agencia científica del gobierno de Australia, CSIRO, reunió y analizó núcleos del fondo del océano tomados en seis sitios remotos a unos 300 kilómetros de la costa sur del país en la Gran Bahía Australiana.

Los investigadores observaron 51 muestras y encontraron que después de excluir el peso del agua, cada gramo de sedimento contenía un promedio de 1,26 piezas de microplástico.

Los microplásticos tienen un diámetro de 5 mm o menos, y son principalmente el resultado de artículos de plástico más grandes que se rompen en pedazos cada vez más pequeños.

La prohibición de Australia del Sur de cubiertos y pajitas de plástico de un solo uso es aclamada como «histórica». Detener la marea de plástico que ingresa a las vías fluviales y al océano del mundo se ha convertido en un importante desafío internacional.

Plásticos en las profundidades del océano

La Dra. Denise Hardesty, científica investigadora principal de CSIRO y coautora de la investigación publicada en la revista Frontiers in Marine Science, dijo a The Guardian que encontrar microplásticos en una ubicación tan remota y a tales profundidades “apunta a la ubicuidad de los plásticos, no importa en qué parte del mundo se encuentre ”.

«Esto significa que está en toda la columna de agua. Esto nos da una pausa para pensar sobre el mundo en el que vivimos y el impacto de nuestros hábitos de consumo en lo que se considera un lugar más prístino. Necesitamos asegurarnos de que el gran azul no sea un gran pozo de basura. Esta es una prueba más de que tenemos que detener esto en la fuente», sostuvo.

Investigación de campo

Los núcleos se perforaron en marzo y abril de 2017 entre 288 km y 349 km de la costa, a profundidades de entre 1,655 metros y 3,016 metros.

Denise Hardesty dijo que no era posible saber la antigüedad de las piezas de plástico o de qué tipo de objeto habían formado parte alguna vez.

Pero destacó que la forma de las piezas bajo un microscopio sugería que alguna vez fueron artículos de consumo humano.

Para el estudio, los investigadores extrapolaron la cantidad de plástico encontrada en sus muestras centrales y de la investigación de otras organizaciones para concluir que hasta 14,4 millones de toneladas de microplástico estaban ahora en el fondo del océano a nivel mundial.

Si bien esto puede parecer una cifra grande, Hardesty destacó que era pequeña en comparación con la cantidad de plásticos y basura que probablemente ingresan al océano cada año.

Estimaciones

En septiembre pasado, un estudio estimó que en 2016 entre 19 y 23 millones de toneladas de plástico llegaron a los ríos y al océano.