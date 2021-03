En primarias, CNE no sancionará a candidatos que adeuden al Estado; sí en las generales

TEGUCIGALPA, HONDURAS. Los precandidatos a elección popular que no tengan el Registro Nacional Tributario (RTN) en orden, no serán sancionados para las elecciones primarias, pero sí para las generales, advirtió el secretario general del Consejo Nacional Electoral (CNE), Alejandro Martínez.

El Servicio Administrador de Rentas (SAR) anunció que un 30 por ciento de los precandidatos que participarán en las elecciones del 14 de marzo, no cuentan con un Registro Tributario. Sin embargo, Martínez afirmó que el CNE no hará ninguna acción al respecto, porque solo son comicios internos.

“Una vez que vayamos a elecciones generales y convoquemos al pueblo hondureño estimamos los candidatos que resulten electos en estas elecciones primarias y los de los demás partidos políticos que van a presentar sus planillas”, aseveró.

No obstante, advirtió que para las elecciones generales el SAR enviará los nombres de los candidatos deudores o morosos con la hacienda pública. Asimismo, aseguró que tomarán acciones al respecto.

«Si el SAR nos manda el listado, nosotros procederemos a notificarles a los partidos políticos qué candidatos tienen deudas pendientes con el Estado, por tanto, deberán hacer un plan de pago en la entidad tributaria», dijo el funcionario.

Lea también: Elecciones internas: CNE reubica centros de votación en 4 departamentos

Aclaración

El miembro del CNE, aseguró que ningún aspirante a cargos populares debe alarmarse de que serán inhabilitados de participar en las internas; no obstante, recalcó que en las elecciones generales si los morosos no resuelven sus problemas, no podrán participar en el proceso.

Candidatos con deuda pendiente

El SAR remitió al CNE un informe detallado donde aparece que, de los 28,401 aspirantes a cargos de elección popular, alrededor de 8,609 presentan irregularidades con el fisco hondureño.

De acuerdo con el informe, los deudores son precandidatos de los tres partidos políticos con sus distintos movimientos. Asimismo, el documento señaló que son de los tres niveles electivos que van a las primarias, los que no tienen RTN.

La directora del SAR, Miriam Guzmán, comentó que alrededor de 2,500 aspirantes de los tres partidos tienen “mora con el fisco, adeudan cantidades millonarias”, señaló.

Nota para nuestros lectores:

🔹 Suscríbete gratis a más información en nuestro WhatsApp. Haga clic en el enlace: http://bit.ly/2LotFF0