CN concede más fondos a INVEST-H para proyectos de infraestructura

TEGUCIGALPA, HONDURAS. El la sesión legislativa virtual celebrada este jueves por el Congreso Nacional (CN), en un primer debate se aprobó un nuevo fondo para que Inversión Estratégica de Honduras (INVEST-H) realice obras de infraestructura.

Este consiste en autorizar al Poder Ejecutivo para que mediante la gestión de INVEST-H proceda con la contratación de las empresas de ingeniería necesarias para desarrollar estudios y construcciones de obras grises.

Obras a desarrollar

Los proyectos irán orientados, según el CN, a mitigar los efectos de las inundaciones que año a año se presentan en las zonas de Santa Rosa de Aguán, Dos Bocas y Barra de Chapagua, en el departamento de Colón.

Además de la zona de la costa de los Amates, en la Bahía de Chismuyo, en el Golfo de Fonseca, zona sur de Honduras. Ambos sectores son azotados por las fuertes lluvias todos los años. Y a INVEST-H los envían a buscar a los mejores ejecutores de estas obras.

El diputado del Partido Nacional, Óscar Nájera, fue quien presentó la moción del proyecto, para la discusión en dos debates. Sin embargo, se aprobó en un primer y único debate.

La moción contó con los votos de gran parte de los parlamentarios, ya que se retiraron de la sesión.

Sesión virtual de hoy

En la sesión virtual, celebrada en la plataforma Zoom este jueves, se discutieron varios proyectos de ley. Entre estos las reformas electorales, la cual sigue en «veremos» sin una rotunda aprobación.

Cabe destacar que no estuvo presente la bancada del partido Libertad y Refundación (LIBRE). El diputado Rafael Sarmiento dijo a TIEMPO que no asistirán a las sesiones virtuales mientras el Partido Nacional no rectifique su posición sobre la Ley Electoral.

Ante la propuesta de Nájera, de otorgar más fondos a INVEST-H, luego del mal manejo durante pandemia, varios diputados decidieron abandonar la sesión y no votar.