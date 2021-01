VIDEO: caravana migrante intenta pasar y Policía de Guatemala responde con gas y palos

GUATEMALA. Los hondureños que integran la caravana de migrantes rumbo a Estados Unidos, hicieron un nuevo intento por pasar de la zona de Chiquimula, sin embargo, la Policía guatemalteca respondió con gas lacrimógeno y palos.

Específicamente, el enfrentamiento tuvo lugar en el kilómetro 176 del sector conocido como Vado Hondo, jurisdicción de Chiquimula. Allí han permanecido los compatriotas catrachos desde ayer, sábado, luego que las autoridades locales no permitieran el paso.

Los miembros de la caravana, que buscan el «sueño americano», intentaron cruzar nuevamente el retén policial, a primeras horas de este domingo. Ellos forcejearon la valla conformada por policías y militares chapines, quienes llevan en mano palos y escudos antimotines.

A punta de palos y gas

De acuerdo a las imágenes de los videos, todo parecía que los habían logrado, sin embargo, los agentes respondieron con golpes de palo. Primero encerraron a un pequeño grupo y en consecuencia, la otra parte de hondureños retrocedieron para evitar mayores afectados.

Le puede interesar: VIDEO| Policía hasta le pone el pie a los migrantes hondureños

Empero, para las fuerzas del orden del país centroamericano, no fue suficiente y lanzaron gas lacrimógenos, para dispersar a la multitud. El humo afectó a niños, jóvenes, adultos y mayores de edad.

Al parecer, luego del enfrentamiento, de a poco la situación ha vuelto a una relativa calma. Sin embargo, los hondureños que conforman la caravana no desisten e indicaron que su única petición es que los dejen pasar.

Más agentes llevó la Policía de Guatemala

«Nosotros solo queremos pasar, no venimos a ocasionar perjuicio a este país, solo queremos pasar», manifestó uno de los catrachos. No obstante, las autoridades guatemaltecas sostienen que no habrá paso.

Consiguiente, medios de comunicación detallaron que más miembros de la Policía de Guatemala llegaron al lugar. Pero, esa situación parece no amedrentar a los hondureños, de acuerdo a sus testimonios.

Por otro lado, un ciudadano reveló que producto del enfrentamiento, al menos dos niños están extraviados. Ellos están a la espera de encontrarlos pronto. «Aquí vamos a esperar«, enfatizaron.

