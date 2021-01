1881: en Perú ―en el marco de la Guerra del Pacífico― el ejército de Chile toma la ciudad de Lima.

1912: llega al Polo Sur el explorador británico Robert Falcon Scott, un mes después de haberlo hecho el noruego Roald Amundsen.

1945: Varsovia es liberada de los nazis por fuerzas soviéticas.

1969: The Beatles lanzan al mercado la banda sonora de su película Yellow Submarine. En esta fecha sale al mercado en Inglaterra y Estados Unidos el álbum Yellow Submarine, que contenía siete canciones de la banda y, en su lado B, parte de la música compuesta por el productor George Martin para el film homónimo, que consistía en una historia compuesta por dibujos animados de la banda. En el film, Los Beatles no tuvieron nada que ver, ya que pensaban que era una tontería. Luego, al ver la premier en el cine, y al ver la extraordinaria reacción de la crítica, aparecieron todos muy contentos y orgullosos de la película. El álbum, como todos los anteriores, llegó al primer lugar del ranking tanto en Estados Unidos como en Inglaterra y el film fue todo un éxito. De las siete canciones del lado A, solo una se repetía del LP anterior Magical Mistery Tour, All You Nered is Love, de John Lennon.

1975: el artista estadounidense Bob Dylan lanzó su álbum influyente Blood on the Tracks («Sangre en las Pistas»).

1982: es liberado el ginecólogo Julio Iglesias Puga, padre de Julio Iglesias, secuestrado por la banda terrorista ETA el 29 de diciembre del año anterior.

Nacimientos:

1600: Pedro Calderón de la Barca, dramaturgo español (f. 1681).

1706: Benjamin Franklin, científico y diplomático estadounidense (f. 1790).

1899: Al Capone, gánster estadounidense. Alphonse Gabriel Capone nació en Brooklyn, Nueva York – falleció en Miami, Florida; el 25 de enero de 1947. Más conocido como Al Capone o Al Scarface Capone (traducido al español como Al Cara Cortada Capone), apodo que recibió debido a las cicatrices que tenía en el lado izquierdo del rostro, provocadas por navajazos. Fue un famoso gánster estadounidense de los años 20 y 30, aunque su tarjeta de visita decía que era un vendedor de antigüedades.1​Capone comenzó su carrera de delincuente en Brooklyn antes de trasladarse a Chicago y convertirse en la figura del crimen más importante de la ciudad. Hacia finales de los años 20, Al Capone ya estaba en la lista de los «más buscados» del FBI. Su caída se produjo en los años 30, cuando fue condenado a 11 años de prisión por el Gobierno Federal de los Estados Unidos por el cargo de evasión de impuestos, siendo enviado a la prisión de Alcatraz. Murió en 1947 por neumonía en Miami Beach, Florida.

1931: James Earl Jones, actor estadounidense.

1942: Muhammad Alí (Cassius Clay), boxeador estadounidense (f. 2016).

1943: Chris Montez, cantante estadounidense.

1949: Mick Taylor, músico británico, de la banda The Rolling Stones.

1962: Jim Carrey, actor y comediante canadiense.

1964: Michelle Obama, abogada y primera dama estadounidense.

1981: Ray-J, cantante estadounidense.

Fallecimientos:

395: Teodosio I el Grande, emperador romano oriental entre 379 y 395 y occidental entre 394 y 395 (n. 347).

1751: Tomaso Albinoni, compositor y violinista italiano (n. 1671).

1891: Thomas Graham Balfour, médico cirujano escocés, pionero del uso de estadísticas en la medicina (n. 1813).

1893: Rutherford B. Hayes, abogado estadounidense, presidente entre 1877 y 1881 (n. 1822).

1989: Alfredo Zitarrosa, cantautor uruguayo (n. 1936).

2002: Camilo José Cela, escritor español, premio Nobel de Literatura en 1989 (n. 1916).

2003: Richard Crenna, actor estadounidense (n. 1926).

2005: Virginia Mayo, actriz estadounidense (n. 1920).

2008: Bobby Fischer, ajedrecista islandés de origen estadounidense. Robert James Fischer, más conocido como Bobby Fischer nació en Chicago, Illinois; el 9 de marzo de 1943 – falleció en Reikiavik, Islandia. Ffue un gran maestro de ajedrez, campeón mundial entre 1972 y 1975. Obtuvo el título máximo del ajedrez mundial al vencer al soviético Borís Spasski en el llamado «Encuentro del Siglo». Sin embargo, después de lograr el título, no volvió a jugar nunca más en torneos internacionales. Su país dictó orden de búsqueda y captura contra él en 1992 por haber jugado otro encuentro contra Borís Spasski en Sveti Stefan (Yugoslavia, país contra el cual Estados Unidos había decretado un bloqueo) y más tarde revocó su pasaporte. En julio de 2004, Fischer fue detenido en el aeropuerto Narita ―en Tokio (Japón)―, por intentar salir del país utilizando un pasaporte no válido; fue liberado ocho meses después y autorizado a viajar a Islandia, país que acababa de concederle la nacionalidad a pesar del malestar que ello generó en las autoridades de Estados Unidos. Falleció en Islandia tres años después. Es considerado el mejor jugador de ajedrez del siglo XX.