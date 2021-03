«Parece modelo de calendario barato»: Gaby Bonilla ¿arremete contra Alejandra?

TEGUCIGALPA, HONDURAS. La «reina» de la farándula hondureña, Gaby Bonilla, mejor conocida como «La Tamalera», causó polémica en redes sociales al criticar una sesión de fotos veraniega y aunque no dio nombre, sus seguidores dicen que es para la presentadora Alejandra Rubio.

Y es que Rubio subió a su Instagram unas sexis fotos con un diminuto bikini, mientras visitaba un complejo turístico privado en las playas de Tela. Ella sale junto con sus compañeras de trabajo Mayra Tercero y Malubi Paz.

En las imágenes se puede apreciar a las chicas posando con su cuerpo cubierto de arena. Además, se les puede ver alegres disfrutando del lugar en vísperas de Semana Santa 2021. Las fotos causaron sensación entre sus seguidores.

«La Tamalera» lanzó una crítica en su perfil personal: «Ay no, que juquita esa mujer. Con pala le van a sacar ese arenero de ahí. Parece modelo de calendario barato. Se los dejo de tarea».

Gaby no brindó nombres pero debido a que la sesión de fotos de Rubio se viralizó, mucho relacionaron la crítica.

En otra publicación, Gaby Bonilla aclaró que su opinión respecto a la presentadora hondureña se debe a que está dejando en «mal» al sexo femenino por subir ese tipo de fotografías.

«No sé. No ven ya como algo trillada esa frase de ay no, una mujer hablando de otra mujer. Si para opinar sobre la falta de clase, la vulgaridad, los malos ejemplos que dan muchas. ¡NO ES CUESTIÓN DE GÉNEROS SINO DE CRITERIO! Así que ya dejen de echarle cofal a las vulgaridades de otras, más bien la frase debería ser: ay no, una mujer poniendo en mal al sexo femenino con su baja conducta», finalizó.

¿Riña?

Recientemente, Bonilla también criticó a Alejandra, tras una publicación con una bebida alcohólica.

Como es de costumbre, Rubio subió a su cuenta de Instagram una larga lista de fotografías tomando el sol en uno de sus días libres. Allí aprovechó a refrescarse tomando un poco de wiski, de la marca de Jack Daniels.

Fue por esa razón que Gaby dijo sarcásticamente, tal y como se caracteriza, “Soy tan alcohólica que me tomo un vaso completamente lleno de Jack Daniel… ¡Qué falta de glamour!”.

“La chica puede salir del barrio, pero el barrio no sale de la chica. El Jacks Daniel se toma solo unos dos dedos y a las rocas”, agregó Bonilla en un en vivo a través de su página de Instagram.

