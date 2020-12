Alejandra Rubio y Gaby Bonilla, «La Tamaleada», encienden las redes con «tiradera»

REDACCIÓN. A la que no le han parecido mucho los comentarios faranduleros es a la presentadora de televisión Alejandra Rubio, pues luego de que la periodista rosa Gaby Bonilla de «La Tamaleada» emitiera unos comentarios hacia ella, no le gustó y comenzó con una «tiradera» en su TikTok.

Gaby Bonilla ya tiene muchos años de experiencia realizando farándula, ha realizado comentarios y críticas para varios personajes del espectáculo hondureño. A algunos les ha gustado o causado risas, pero a otros les molesta.

Todo el escándalo de Alejandra Rubio surge luego de que Gaby posteara en su página de Facebook «La Tamaleada«, unas fotos mostrando un maquillaje de la presentadora donde escribió ¿es broma verdad?.

No es la primera vez que Gaby dice algo de Alejandra, pero así es la farándula, a unos les parece y a otros les molesta. «La Tamaleada» en este momento es una de las páginas con mayor cantidad de seguidores, y a pesar de los insultos para su directora, esta sigue creciendo.

Tiradera

Pero, la publicación de «La Tamaleada» molestó tanto a Alejandra, por lo que esta no tardó en comenzar con una «tiradera» en su cuenta de TikTok. Su contestación fue un poco común, realizando video con audios ya grabados de la red.

El primero lo hizo utilizando el audio de Niurka Marcos que dice: “Pero si no me soportas, me analizas, me vives, me dedicas tiempo, mejor pon a trabajar tus neuronas y practica la indiferencia wey, o sea hashtag ignorame”; mientras tanto, modelaba con un traje verde muy provocador frente a un espejo.

En un segundo video, Alejandra lo grabó con el siguiente audio: “Quiero que entiendan una cosa, no traten de hablar mal de mi, porque yo solita lo hago, yo solita puedo”. En este usaba unos lentes oscuros y sostenía en sus manos una copa de vino.

Mientras que en el tercer video, lo realizó con el efecto de: “Imagínate wey, odiarme tanto y no poderme decir fea jajaja, que chinga te estoy pegando wey, pero chinguiza”.

Finalmente, el cuarto video iba con el audio: «Ofenderme a mi, bajarme la autoestima a mi, pero como tu vas a bajar algo que tu no puedes alcanzar».

Para no quedar en duda, Alejandra le etiqueto todos los videos a «La Tamaleada», indicando que eran directos para ella.

Pero, Gaby Bonilla no ha emitido ningún comentario al respecto hasta el momento, ¿será que está a la espera de un momento oportuno?. Sus redes sociales explotan cada vez que sube contenido.