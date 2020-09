Tiradera entre Quioto y Alejandra Rubio en Instagram; se dijeron de todo

TEGUCIGALPA, HONDURAS. Tremenda pelea en las redes sociales protagonizó el futbolista hondureño Romell Quioto con la presentadora de televisión Alejandra Rubio, donde se dijeron de todo.

Asimismo, el delantero del Impact Montreal de la MLS también arremetió contra la jugadora del Motagua Femenino, Yuridia Pineda.

En ese sentido, el atacante catracho utilizó su cuenta de Instagram para disparar contra la comunicadora Alejandra Rubio, de QHuboTV.

Sin embargo, Alejandra Rubio no se quedó atrás y arremetió con dureza a los comentarios de Quioto

Cabe señalar que la pelea entre Quioto y Rubio estuvo intensa al punto que el futbolista después borró los mensajes.

La pelea entre Quioto y Alejandra Rubio

Romell Quioto empezó disparando contra Alejandra Rubio con este mensaje: “Hay guerra con ‘Marimar‘. Te voy a dar un minuto de fama”, mofó el jugador.

A lo anterior, Rubio contestó sin tapujos: “Qué se puede esperar de alguien que hasta su sombra lo rechaza. De alguna forma tienen que llamar la atención y con un poco de talento y falta de creatividad solo le queda guindarse de la fama de las figuras públicas. Pobre oligofrénico (persona con discapacidad mental), el dinero no le quita lo bruto”, atacó.

No obstante, Quioto siguió atacando a Rubio y la tildó de “abusadora”: “¡Figuras públicas! Como que trabajaras en Al Rojo Vivo o qué. Si nunca has salido de Tegucigalpa. Yo tengo mi propia fama, jugador internacional, abusadora”, señaló.

Respuesta de Alejandra Rubio no se hizo esperar

La respuesta de Rubio no se hizo esperar y acometió: “En serio hominicaco te ves ridículo. Me siento muy contenta y bendecida con mi trabajo. Y sigo esperando el minuto de fama, sólo que me siento un poco confundida ¿Entonces para qué me ofreció dinero para subir sus seguidores? Y me rogaba para que le contestara sus patéticos comentarios en mis fotos. Nuevamente el chiste se cuenta solo”, escribió la presentadora.

Luego de eso, Romell Quioto habló en un Instagram Live y dijo: “Yo no necesito seguidores. Instagram no me paga, no necesito de esto. No ando dando publicidad ni nada de eso”, indicó.

Asimismo, en el Instagram Live el jugador le dijeron que sacara a Alejandra Rubio de Tegucigalpa y no se mordió la lengua al manifestar que: “Ni tiene visa, no puede viajar”.

Romell Quioto también arremetió contra Yuridia Pineda

En la pelea Romell Quioto también arremetió contra Yuridia Pineda, futbolista del equipo Femenino del Motagua. Ella se involucró porque colgó esta publicación en su cuenta de Facebook.

De ese modo, Quioto criticó la orientación sexual de la jugadora del Motagua Femenino.

“Ustedes conocen a Jurídica va, digo Yuridia Marcela. Quién habla, la que después de andar con un moreno quedó haciendo tortillas“, lanzó Quioto contra la jugadora Pineda.

Pero el delantero del Montreal no paró ahí y fue muy duro con sus mensajes: “Usted debería de quedarse callada porque las tortilleras no cuentan. Gracias por atención y hablamos nunca“, expresó.

Quioto le dejó un mensaje final a Yuridia Pineda. “Si usted quiere respeto, respete. Porque están acostumbradas a faltarle el respeto a uno porque es jugador profesional y a veces no nos podemos defender, pero conmigo sí que no porque yo no me meto en la vida de nadie“, señaló.

Para finalizar, Quioto pidió disculpas a sus seguidores tras la pelea que protagonizó en Instagram.

Como se recordará a Romell Quioto lo vincularon en una relación sentimental con Alejandra Rubio. Eso, debido a que el jugador le escribía mensajes de piropos a la presentadora en las imágenes que publica en Instagram.

Sin embargo, Alejandra Rubio negó algún interés en Quioto y le dejó muy clara las cosas en esa oportunidad.

