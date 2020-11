En albergues no hay agua, saneamiento ni bioseguridad, denuncia Fonac

TEGUCIGALPA, HONDURAS. En los diferentes albergues donde se alojan personas afectadas por las tormentas tropicales Eta e Iota, no se respetan las medidas de bioseguridad necesarias para evitar el contagio del COVID-19, ni existe un permanente y sostenible servicio de agua potable y saneamiento básico, según denunciaron este miércoles las autoridades del Foro Nacional de Convergencia (Fonac).

Luego de realizar veeduría social por dichos sitios, el secretario ejecutivo del Fonac, Omar Rivera, reveló que “muchos de los que permanecen temporalmente en los albergues no utilizan mascarillas, no mantienen el distanciamiento social y habitualmente no tienen la posibilidad de lavarse las manos con agua y jabón”.

Cabe indicar que dichos hallazgos se evidencian en las acciones de auditoria social que realizaron en diferentes municipios del país.

“Las posibilidades que se contagie la gente en estos albergues es enorme. Por lo tanto, los gobiernos municipales y las autoridades de salud deben tomar decisiones de inmediato. Los riesgos son enormes porque no existe mayor control en hacer respetar las medidas de bioseguridad para bloquear el contagio de la COVID-19«, señaló.

En ese sentido, Rivera Pacheco hizo hincapié que muchos ciudadanos no usan los cubrebocas, otros pasan juntos sin respetar el distanciamiento pertinente. Y, lo que es peor, «no existe autoridad que los obligue a hacerlo en esos recintos de emergencia”.

De igual forma, el representante del Fonac apuntó que, en muchos centros educativos y centros comunales, donde se ubican los albergues, no existen servicios sanitarios en buen estado, ni suministro permanente de agua potable en tubería.

Mucho menos eficientes servicios de saneamiento básico y tratamientos de aguas residuales, por lo que, dijo que existe la amenaza de enfermedades infecciosas y gastrointestinales.

Autoridades deben atender el asunto de inmediato

“Las autoridades gubernamentales deben atender este asunto de inmediato, pues es un problema en todos los albergues. Debe garantizarse que los albergados tengan un lugar seguro donde lavarse las manos con agua y jabón, donde bañarse y donde hacer sus necesidades fisiológicas”, sugirió.

Asimismo, el dirigente de la sociedad civil recomendó que recursos humanos como ser:

Médicos y enfermeras que habitualmente atienden en triajes municipales,

Brigadas médicas y equipos de respuesta rápida al nuevo coronavirus, se desplacen a los albergues. Esto para tamizar con pruebas rápidas, PCR, diagnóstico clínico y dispensación de tratamiento ambulatorio de medicamentos a muchos de los que están en riesgo de contagiarse.

Para finalizar, pidió a las municipalidades y el gobierno central, coordinar el suministro sostenible de alimentos a los damnificados que se ubican en los albergues.

Lo anterior, debido a que, en la actualidad, existe un importante aporte de iglesias y organizaciones no gubernamentales, que de manera espontánea colaboran con los afectados. Sin embargo, aseguró que, al pasar los días, ese apoyo disminuirá o se interrumpirá.

“Es allí cuando aplica el deber del Estado para garantizar que el que no tenga techo y alimento siga recibiéndolo”, aseveró.

Salud asegura que brinda atención integral en albergues

Sobre el tema, la secretaria de Salud, Alba Consuelo Flores, aseguró, días atrás que brindan atención médica integral para captar pacientes sospechosos de COVID- 19 y controlar la propagación del virus en los más de 300 albergues a nivel nacional.

En esa ocasión, Flores explicó que trabajan para dar una respuesta a través de las brigadas médicas a sectores afectados con los más de 4,000 recursos que contrataron ante esta emergencia.

Además, afirmó que entregaron medicamentos e insumos de bioseguridad a las personas albergadas.

También sostuvo que realizaron pruebas de antígeno para detectar a los casos sospechosos.

“No debemos olvidar que estamos ante una emergencia por la COVID-19. Sin embargo, también se trata de detectar otro tipo de enfermedades que se pueden presentar con las inundaciones”, indicó la titular de Salud.

DATO

Datos del Sistema Nacional de Gestión de Riesgo (Sinager), indican que son alrededor de 71 mil personas que están en albergues. Son personas que resultaron afectadas debido al paso de Iota por el territorio nacional.

