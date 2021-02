Más de 140 abogados han muerto durante la pandemia en Honduras

“Es una tragedia total, 141 abogados en lo que va desde marzo cuando inició la pandemia hasta la fecha: 120 del año pasado y 21 en enero y estos días de febrero. Nunca había experimentado una situación de esta naturaleza”, comentó el dirigente gremial.

Cerrato añadió que el gobierno “desde el inicio no pudo establecer una política sanitaria clara, evidentemente los funcionarios que tiene al frente de estas instituciones no son competentes, no son calificados”.

Malas acciones del gobierno

Asimismo, señaló que «siguen dando declaraciones y se evidencia la falta de certeza. No hay una política con claridad en este momento de las vacunas. No ha negociado, se tardaron y ha salido al mundo entero con la mano extendida, siendo los últimos de la cola por andar pidiendo”.

“¿Cómo es posible que salgamos a pedir si se han robado cualquier cantidad de dinero y hoy día los hospitales siguen sin funcionar?”, increpó.

Apuntó que hay interventores de Inversión Estrategia de Honduras (INVEST-H), que él hubiese querido que experimentaran esos hospitales y fuesen internados, «pero no, ellos bajo otras condiciones se van al exterior a ser atendidos».

El comentario del abogado emana de la noticia confirmada, de que el interventor de INVEST-H, Gustavo Boquín, viajará vía aérea a México para ser atendido de las afecciones que presenta tras infectarse de la COVID-19.

Exigencias

«El Colegio de Abogados exige una política salud que sea clara categórica, ya basta de tanta ineptitud y tanta corrupción», concluyó.