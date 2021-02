Caso Keyla Martínez: Policías destacan criterios de abogados que dudan de homicidio

TEGUCIGALPA, HONDURAS. Ante el repudio que generó entre la población hondureña el caso de la enfermera, Keyla Martínez, algunas autoridades policiales del país destacaron los criterios de varios abogados penalistas, quienes dudan que la muerte de la joven haya sido un homicidio.

Los expertos en materia penal coinciden en que se debe respetar el debido proceso para lograr resultados objetivos en el caso.

Al respecto, autoridades de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), resaltaron hoy las declaraciones del criminólogo Gonzalo Sánchez, quien sostiene que no se deben emitir criterios a prioris, porque aún faltan muchos elementos por aportar a esta investigación.

Durante un foro televisivo, Sánchez manifestó que es enemigo de emitir un juicio a priori, porque eso trae serias complicaciones, debido a que «los casos de suicidios son muy complicados».

«La muerte por asfixia mecánica puede ser de manera suicida, accidental u homicida, aún faltan muchos elementos por aportar a esta investigación”, explicó.

¿Inocencia o culpabilidad?

Sánchez, quien es un experto en la escena del crimen con más de 30 años en el área y amplia experiencia en análisis de casos emblemáticos, dijo que no debe mancharse la imagen de toda una institución por el comportamiento individual de sus miembros.

“Cuando un médico comete una mala praxis profesional y muere el paciente critican al médico y no al hospital. Si un policía comete un crimen, critican a toda una institución. Esto sucede porque se emiten criterios a priori”, reiteró.

Expertos

Por su parte, el abogado penalista Luis Romero, coincidió en que sería irresponsable decir que el caso de Keyla Martínez se trata de un homicidio.

«Falta mucho por investigar, hay declaraciones de uno de los amigos de Keyla que estaba en la posta esa noche, que escuchó que ella gritaba que si no la sacaban se iba quitar la vida», señaló

Asimismo, el profesional del derecho dijo que como abogados y ciudadanos deben creer en el Estado de Derecho, por lo que, se deben respetar todas las garantías a los supuestos implicados.

«Con las versiones que tenemos nosotros, particularmente en mi caso que solo manejo lo que se dice en los medios de comunicación, pues no es correcto tener ya una posición respecto a lo que verdaderamente ocurrió allí, porque con la autopsia solo ha salido el dictamen preliminar», señaló.

Es un reto para los entes de investigación

De igual forma, enfatizó que se trata de un caso completamente complejo porque la muerta de Keyla Martínez ocurrió dentro de una celda.

«Efectivamente no se puede desconocer, no se sabe si ella falleció en la celda o camino hacia el hospital. Sí hay que estar claros de que, cuando llegó al hospital, ya estaba muerta. Es un reto para los entes de investigación un caso tan complejo, porque se tienen que reconstruir y valorar todas y cada una de las cosas que ocurrieron desde el momento en que a ella se le detiene», aseveró.

En ese orden de ideas, el togado también puntualizó que hay factores que llevan a establecer una posición radical respecto a lo que allí ocurrió.

«El amigo de Keyla manifestó a través de su apoderado legal que escuchaba cuando ella decía que si no la sacaban se iba a suicidar. Sin embargo, en este momento mientras que la investigación se desarrolla, no se han tomado todas las declaraciones de las personas que estaban ahí. No se conoce en qué lugar de la posta se encontraban todos los detenidos, no se conoce dónde se encontraban todos los policías. Tampoco conocemos públicamente qué policías estaban, dónde estaba cada uno de ellos y sobre todo y lo más importante, no se conoce públicamente cómo se encontró Keyla, partiendo de que fue un homicidio», concluyó el entendido en la materia.

