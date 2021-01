Con tutoriales en internet, hondureña de 21 años se perfeccionó en la repostería

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La pandemia de la COVID-19 afectó la economía nacional y con ello se produjo la masiva pérdida de empleos a nivel nacional, pero los emprendimientos fueron el salvavida de un significativo número de hondureños, ese es el caso de una jovencita de apenas 21 años quien inició su propia pastelería.

Se trata de Adriana Burgos, quien con ayuda del internet aprendió el arte de hacer pasteles y hoy se proclama autodidacta pues esa es principal fuente de enseñanza.

The Happy Baker, es el nombre del emprendimiento de Burgos en donde ofrece una amplia variedad de pasteles con diseños únicos y personalizados.

«Mi emprendimiento de pastelería surgió a partir de la pandemia. Yo soy autodidacta, con la ayuda del internet y la pasión por la repostería fue así como poco a poco he llegado a aprender todo lo que se hoy en día», dijo la joven emprendedora.

Los pasteles de Burgos tienen un ingrediente especial que, según ella, es lo que le da un valor especial a sus postres, se trata del «amor» con que prepara cada uno de ellos.

«Lo que hace especial a The Happy Baker es el amor que le pongo a cada pastel, por muy grande o pequeño que sea».

Además, la repostera considera especial su negocio porque «nació de un talento no descubierto en mí, y me enseñó que todo lo que me propongo lo puedo lograr mientras me haga feliz y me apasione».

Amor por la repostería

Conforme al relato de Adriana, The Happy Baker surgió en uno de los muchos días de cuarentena. «Quise aliviar un poco la tensión de mi familia ante una situación nunca antes vista, fue así como les preparé un pan de banano y nació en mí el amor por la repostería».

Luego de ello, inició a perfeccionar su técnica viendo videos en la famosa red social YouTube y «más adelante me animé a tomar cursos online en la Academia Culinaria Brunoise«.

Pero las aspiraciones de la joven hondureña apuntan a seguir especializándose en ese oficio, además de tener su propio local para ampliar su lista de clientes y ofrecer un mejor servicio.

«Mi meta es tener un local propio, donde las personas pueden degustar mis postres y alegrar su día con un postre delicioso. Otra de mis metas es dedicarme a The Happy Baker a tiempo completo porque me encanta lo que hago», concluyó la joven emprendedora.

