Tecnología | Xiaomi lanza mini computadora que cabe en el bolsillo

REDACCIÓN. La empresa tecnológica china Ningmei, propiedad de Xiaomi, lanzó esta semana su nueva mini computadora personal Ningmei Rubik’s Cube Mini, que tiene el tamaño de un cubo de Rubik, de 62 x 62 x 42 milímetros, y cabe en un bolsillo.

De acuerdo con el portal Gizmochina, el dispositivo apenas pesa 145 gramos, lo que lo hace más ligero que el ‘smartphone’ Xiaomi Mi 10.

Asimismo, indicó que el ordenador integra un procesador Intel J4125 de cuatro núcleos con una frecuencia máxima de turbo de 2.7 gigahertz (GHz).

También, la nueva mini computadora de Xiaomi posee de un puerto HDMI para conectar monitores, televisores y proyectores.

Lo anterior, permite transmitir videos de alta resolución de 4K. Además, cuenta con una entrada USB-C y dos entradas USB 3.0, un puerto para tarjeta TF y otro de audio, de 3,5 milímetros.

Cabe indicar que la nueva terminal de la empresa China es compatible con conexión Bluetooth y Wi-Fi.

La Ningmei Rubik’s Cube Mini está disponible en la plataforma Youpin, tienda en línea de Xiaomi en China. Su precio ronda los 999 yuanes (unos 150 dólares) para el modelo básico con 6 GB de la memoria RAM y 128 GB de almacenamiento.

Mientras que su costo se eleva a 1,249 yuanes (unos 190 dólares) para la versión mejorada con 8 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento. Y a 1,349 yuanes (unos 204 dólares) para la edición Marvel.

