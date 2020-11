TECNOLOGÍA| Cómo limpiar a fondo tu teclado mecánico

REDACCIÓN. Vamos a explicarte cómo limpiar a fondo tu teclado mecánico, ofreciéndote una guía completa con todo lo que debes saber para hacerlo. Trataremos de no complicarte demasiado la vida, de manera que puedas vencer a la pereza y saber cómo hacer limpiezas rutinarias de mantenimiento; y las otras que deberías hacer de vez en cuando más a fondo.

Como sabrás, los techados son el componente del ordenador que más tocamos. Debido a cómo está compuesto, con muchas teclas móviles, es posiblemente el sitio donde más suciedad acaba almacenándose.

Incluso siendo pulcros se va acumulando la grasa de los dedos con el tiempo, y también va llenándose de pequeños pelos. Pero si es que además comemos cerca o lo usamos con las manos sucias, puede acabar dando un poco de asquito.

Por eso, vamos a empezar dándote varios consejos para aprender a realizar limpiezas rutinarias en el teclado, esas que no son muy a fondo pero sirven para ir conservándolo sin que se ensucie demasiado. Luego, pasaremos a darte los consejos para hacer limpiezas más a fondo de tu teclado, algo que deberías hacer cada pocos meses, y terminaremos explicándote también y de forma breve cómo limpiar los teclados de membrana.

Limpieza

Un teclado mecánico no es algo que tengas que limpiar solo una vez al año, y deberías hacer pequeñas limpiezas periódicas para evitar la acumulación excesiva de suciedad. Esta limpieza no será a fondo, pero sí que tendrá que ser cada poco tiempo, sobre todo si sueles manchar más de lo debido el teclado escribiendo con los dedos sucios o comiendo cerca.

Antes de empezar con la limpieza, tienes que desconectar el teclado para no ejecutar nada sin querer.

Desconectado el teclado, se puede empezar poniéndolo boca abajo y agitándolo un poco para que caigan las migas más sueltas. Si se quiere se puede dar algunos golpecitos suaves en la parte de atrás para que caigan más migas. Hay que tratar siempre el teclado con delicadeza y no le des golpes muy fuertes, ya que podrías dañar algo de su interior.

Se puede utilizar un aspirador para quitar algo de polvo de su interior en el plato del teclado. Para esto, es recomendable utilizar una boca de las finas y estrechas para que haya más succión.

Con el aspirador, se puede proceder presionando suavemente la boquilla sobre las teclas del teclado para que vayan abriéndose huecos y salga el polvo aspirado por ellos, y de paso para que el movimiento pueda soltar también suciedad. Lo recomendable aquí, es tener paciencia y vayas accionando todas las teclas para tener mejores resultados y que no se quede suciedad acumulada en zonas concretas.

Seguido se debe de limpiar toda la superficie del teclado con un paño de microfibra ligeramente humedecido, intentando frotar un poco para despegar posibles suciedades que haya en las caras de las teclas. Evidentemente, si tienes manchas localizadas intenta que queden limpias. El paño, que solo esté ligeramente húmedo, no lo tengas mojado para que el agua no afecte al teclado.

Y por último, hay que secar el teclado con otro paño. No se debe de utilizar alternativas como papel de cocina que pueden arrojar partículas sobre el teclado o crear rasguños en la superficie. Que sea un paño seco y suave, y no vuelvas a conectar el teclado hasta que no te asegures de que esté totalmente seco.

