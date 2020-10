Samsung y Xiaomi «trollean» a Apple por los iPhone que vienen sin cargador

REDACCIÓN. Ayer fue el día que muchos esperaban con mucha antelación: finalmente se presentaron, de manera oficial, los nuevos iPhone 12.

Fue un día épico pues, por primera vez en la historia de Apple, lanzó cuatro modelos inéditos. Sin embargo, hay otra característica nueva que se desveló en el lanzamiento que no le gustará a muchos.

Y es que, ninguno de esos cuatro tipos de móviles traerá cargador o auriculares en la caja. Es decir, se reducirá al celular y ningún agregado.

Tal vez lo de los audífonos no es una gran sorpresa, pues ya hay varias marcas que han optado por no darlos; aunque, en los teléfonos «premium» aún es normal que la mayoría tengan.

Empero, lo que más causó controversia, sin lugar a dudas, es la carencia del cargador. Todos sabemos que un teléfono sin cargador no nos sirve de nada si tiene cero batería.

Según Apple, la decisión es para reducir la huella negativa del carbono. La compañía argumenta que ese cambio eliminará unas dos millones de toneladas métricas de emisiones de carbono al año.

La remoción de esa enorme cantidad equivaldría a retirar unos 450 mil vehículos de la carretera cada año.

Aún con esa explicación, pocos creen que la empresa de la «manzanita» esté haciendo todo por el medio ambiente; todo parece ser otra estrategia en búsqueda de impulsar la venta de accesorios.

Ante una férrea batalla por el liderazgo en la venta de móviles, la competencia de los iPhone salió «al brinco» para resaltar que ellos sí proveen a sus usuarios de un cargador.

La primera firma que se manifestó en las redes sociales al respecto fue Samsung, a través de un mensaje en la cuenta oficial de Twitter.

«Tu Galaxy te da lo que buscas, desde un cargador hasta la mejor cámara, batería, rendimiento, memoria y hasta una pantalla de 120 Hz en tu smartphone», plasmó la compañía surcoreana en el tuit.

Pero, eso no fue todo. También se acompañó la publicación de una imagen; en la misma aparece un cargador y se lee la leyenda «Incluido con tu Galaxy». Todo es una jugada de márketing que se burló duramente de los iPhone.

Eso sí, Samsung no fue el único. Tiempo más tarde, Xiaomi, la compañía china, optó por hacer una publicación similar en sus redes sociales. Fue mediante la cuenta de Xiaomi España.

«Buenos días MiFans, hoy hemos soñado que nuestros smartphones venían sin cargador en la caja. Afortunadamente solo era una pesadilla«, se escribió en el mensaje.

Igualmente, se pronunció la cuenta de Xiaomi Global. Compartió un rápido unboxing del Xiaomi Mi 10T Pro, en donde lo primero que se ve al abrir la caja es el cargador.

El tuit dice: «No te preocupes, no dejamos nada fuera de la caja con el Mi 10T Pro».

Don't worry, we didn't leave anything out of the box with the #Mi10TPro. pic.twitter.com/ToqIjfVEQX

— Xiaomi (@Xiaomi) October 14, 2020