VIDEO| SPS: corriente arrastra camioneta varada bajo puente de río Bermejo

SAN PEDRO SULA, HONDURAS. A pesar de que, supuestamente, el paso para vehículos está inhabilitado, una camioneta fue arrastrada por la corriente que cruza la carretera por debajo del puente del río Bermejo, según testigos.

La información brindada es sostenida por fuentes testimoniales. Afortunadamente, la unidad de transporte ya había sido abandonada por sus ocupantes. Por lo tanto, no hubo víctimas mortales.

El material audiovisual, grabado desde metros atrás por un conductor, muestra cómo la camioneta sucumbió lentamente ante la fuerza del agua. Luego, finalmente terminó echándola al río.

“Se lo llevó, se lo llevó, se lo llevó, ve”, se decían uno a otro los dos ciudadanos que presenciaron el hecho. “Adiós, carrito”, agregaron irónicamente.

Posteriormente, se aprecia cómo el automotor, con su parte delantera completamente bajo el agua y sus luces traseras aún encendidas, iba río abajo.

Hecho

En redes sociales se maneja que el hecho ocurrió entre la noche de ayer y la madrugada de este día, no obstante, el vídeo trascendió hasta estas últimas horas de la noche. Asimismo, hay quienes aseguran que el vídeo no es reciente. TIEMPO Digital intentó comunicarse con miembros de la Policía Nacional para confirmar dicha información, pero no se obtuvo respuesta.

Cabe señalar que desde la entrada de Eta al país, personeros de la Comisión Permanente de Contingencias (COPECO) advirtieron a la población que no se debía intentar cruzar esa calle de Villas Mackay, la cual conduce al bulevar del Norte.

Carreteras incomunicadas

Luego de las fuertes lluvias que provocó el paso de los fenómenos naturales Eta e Iota, son varias las carreteras principales de Honduras que continúan afectadas en diferentes regiones del país, así lo dio a conocer este domingo el Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT).

A través de su informe sobre el estado actual de las carreteras en Honduras, el IHTT detalló las zonas y los tramos donde no hay paso vehicular. Y también dio a conocer los lugares que ya muestran tránsito para automóviles.

