Renuncia cónsul británico tras referirse a tratado que pone en duda la ZEDE en Roatán

HONDURAS. El Cónsul Honorario de Gran Bretaña, Matthew Harper, puso su renuncia ante sus autoridades tras sentir que defraudó a su nación por brindar declaraciones a un noticiero local cuando él no está autorizado a hablar.

Pero, ¿Quién es Matthew Harper? Es un ciudadano inglés que reside en Roatán, Islas de la Bahía, hace más de 35 años, razón por la que también cuenta con nacional hondureña, y quien hace unas semanas, mencionó durante una entrevista que el Estado de Honduras se comprometió con su país, bajo un tratado firmado y publicado en el Diario Oficial La Gaceta, a que las tierras de Islas de la Bahía no serán cedidas a ninguna otra nación-

Dicho documento no es algo nuevo, pues data desde 1859, en el cual, la reina otorgaba Islas de la Bahía a Honduras. Pero, bajo la condición de que los habitantes de la misma no serían afectados en su propiedad.

Las declaraciones de Matthew Harper causaron, sin querer, mucho revuelo, pues actualmente, en Roatán se está edificando la primera «zona de desarrollo», mejor conocida como «ZEDE» del país, llamada «Próspera».

«Mi renuncia fue a título personal e interpuesta ante el Embajador de Gran Bretaña con sede en Guatemala el 9 de octubre», confirmó.

Renuncia cónsul británico

«Hice una entrevista, pero me dijeron que no sería para consumo nacional, y no estaba autorizado a darla, entonces, me sentí apenado ante mi embajador y tuve que poner mi renuncia», dijo el exconsul en comunicación con TIEMPO Digital.

Asimismo, dijo que su mención del tratado entre Honduras y Gran Bretaña fue para dar a conocer aspectos históricos de la zona insular del país, pues «No es nada nuevo«, cerró.

¿Qué son las ZEDEs?

Las «Zonas de empleo» son áreas del territorio nacional sujetas a un «régimen especial». Los inversionistas estarían a cargo de la política fiscal, de seguridad y de resolución de conflictos, entre otras competencias.

Lo anterior, significa que las ZEDES puede establecer sus propios órganos de seguridad interna. Por ejemplo, conformar una policía al servicio de su área de desarrollo. A su vez, órganos de investigación del delito, inteligencia, persecución penal y sistema penitenciario.

Pero, a pesar de eso, cualquier hondureño puede entrar y salir de ésta, y «no existe ningún impedimento que lo prohíba», afirma el sitio zede.hn.

La ZEDE ubicada en la zona insular de Honduras es llamada Próspera, y la dirige Erick A. Brimen, un venezolado-estadounidense, quien hace unos días se encontraba en la comunidad de Crawfish Rock, auspiciando una reunión en la que participaron pobladores de dicha zona, cuando agentes de la Policía municipal llegaron a desalojarlo.

