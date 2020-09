Roatán: Erick Brimen, quién es el extranjero del polémico vídeo y su papel en las ZEDE

HONDURAS. Erick Brimen, tal vez inicialmente no le suena tal nombre, pero, él es el extranjero que el pasado 18 de septiembre protagonizó un polémico vídeo en el que pronunciaba la frase: el Estado de Honduras, por medio de las ZEDES, puede «declarar la expropiación».

El venezolano-estadounidense se encontraba en la comunidad de Crawfish Rock, en una reunión en la que participaron pobladores de dicha zona, cuando agentes de la Policía municipal llegaron a desalojarlo.

En ese momento, él comenzó a decir varias frases en inglés, como «No me toque, no me toque, cálmese». Y luego de un breve forcejeo, su computadora cayó al suelo. El vídeo circuló en redes sociales, pero…

¿Quién es él?

Erick A. Brimen es el director de Honduras Próspera desde el año 2018, entidad autorizada por el Estado para instalar la primera «Zona de Desarrollo», mejor conocidas como «ZEDES» en el país, específicamente, en Roatán.

«Honduras Próspera es un esfuerzo público-privado para desarrollar las condiciones necesarias para que surja la prosperidad en Honduras y la región», describe él en su perfil de Linkedin.

Pero algo interesante es que, Brimen, a la vez que es CEO de Honduras Próspera, también es CEO y presidente de la junta, desde el 2014, de la organización NeWAY Capital; la cual, «se asocia con inversores, organizaciones multilaterales de desarrollo, ONG e individuos para invertir y catalizar proyectos de alto impacto que impulsen el desarrollo socioeconómico de forma rentable«. La descripción encaja perfecto en el objetivo de una «ciudad modelo».

Y además, en su perfil, describe que es co-fundador de Compara Mejor, «empresa que revoluciona la industria de seguros y finanzas en LATAM al catalizar la virtualización de servicios financieros y de seguros. Permite un mayor uso de canales en línea y empoderando al consumidor para que tome decisiones informadas».

¿Qué es Honduras Próspera?

Ahora, sabiendo quién es Erick A. Brimen, es hora de hablar de la organización que lidera: Honduras Próspera.

Próspera es un proyecto que se acogió bajo la Ley Orgánica de las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE), luego de aprobarse el decreto legislativo número 236 del 24 de enero de 2013.

Hay que recordar que en 2012, la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional el Decreto Legislativo 283-2010, que creaba las ZEDE, pero, tres años después, se dio el visto bueno.

Las ZEDE son áreas del territorio nacional que están sujetas a un régimen distinto o especial. Allí los inversionistas extranjeros y nacionales están a cargo de la ley. El artículo 14 de esa ley establece que “contarán con tribunales autónomos e independientes”.

Según la información oficial, las «Zonas de Empleo» son áreas del territorio nacional sujetas a un «régimen especial». Es decir, los inversionistas estarían a cargo de la política fiscal, de seguridad y de resolución de conflictos, entre otras competencias.

Lo anterior, significa que las ZEDES puede establecer sus propios órganos de seguridad interna, como, por ejemplo, conformar una policía al servicio de su área de desarrollo. A su vez, órganos de investigación del delito, inteligencia, persecución penal y sistema penitenciario. Así se estipula en su ley creadora, aprobada en 2013.

No obstante, sus tribunales internos seguirían siendo parte del Poder Judicial del Estado. Aunque, pueden funcionar «de manera autónoma e independiente y bajo el derecho anglosajón (Common Law)». Por tanto, tiene la potestad, incluso, de recurrir a jueces extranjeros.

