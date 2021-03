¿Qué es la Ley Brady a la que recurrió «Tony» durante la lectura de sentencia?

TEGUCIGALPA, HONDURAS. Esta tarde, la justicia de Estados Unidos dictó cadena perpetua más 30 años de cárcel para Juan Antonio Hernández, ex diputado nacionalista.

La sentencia incluye también la expropiación de sus bienes, con un valor de 138.5 millones de dólares, tras encontrarse culpable de delitos relacionados al narcotráfico.

Sin embargo momentos antes de su condena, Hernández subió al estrado, dijo sentirse traicionado y habló sobre la Ley Brady, pero ¿en qué consiste esta ley precisamente?

La ley toma su nombre de un caso de 1963 decidido por la Corte Suprema de los Estados Unidos, rige las cuestiones de descubrimiento en los juicios penales. Según sus términos, la Fiscalía debe entregar todas las pruebas exculpatorias a la defensa; se trata de pruebas que son favorables para el acusado.

Por lo tanto, pueden exonerarlo o impugnar la credibilidad de un testigo estatal. La evidencia debe ser material para el caso, lo que significa que si se divulgara antes o durante el juicio, afectaría el veredicto.

Lea también: Sentencian a Tony Hernández a cadena perpetua más 30 años por narcotráfico

Obligación de divulgar

Una violación de Brady ocurre, incluso, si el Estado no está al tanto de que la evidencia existe, como por ejemplo, porque la policía no la ha entregado al fiscal. La violación no tiene que ser intencional y la defensa no tiene la obligación de pedir la evidencia, ya que el Estado debe revelarla voluntariamente.

De su lado, el acusado debe probar que las pruebas no reveladas eran importantes para su caso y que había una probabilidad razonable de que el resultado del juicio hubiera sido diferente si el fiscal hubiera revelado las pruebas.

Resultado de las infracciones

Los resultados de una violación de Brady dependen de cuándo se descubra. Si la información pertenece a uno de los testigos del Estado, ese testimonio podría excluirse del proceso. Si se relaciona con el acusado y sale a la luz después de haber sido condenado, puede presentar una moción ante el Tribunal pidiendo que la condena sea anulada o borrada, o presentar una apelación ante un Tribunal Superior.

«Tony» Hernández

El viernes 23 de noviembre de 2018, Hernández llegó a Miami, Florida, desde Houston, Texas, para hacer escala y tomar el vuelo 961 con destino a Tegucigalpa, capital de Honduras.

Sin embargo, los agentes de la División de Operaciones Especiales (SOD), la Unidad de Investigaciones Bilaterales (BIU) y el Grupo 11 de Ejecución de la División de Campo de Miami (MFD) de la DEA, junto con el personal de Aduanas y Protección de Fronteras (CBP) del Aeropuerto Internacional de Miami (MIA) se dirigieron a la sala D, puerta 2, para cumplir la orden de arresto contra Juan Antonio Hernández.

Tras su captura, los agentes le informaron a «Tony» que tenía una orden de arresto por los cargos federales de narcóticos, armas y brindar testimonio falso a agentes.

🔹 Suscríbete gratis a más información en nuestro WhatsApp haciendo clic en el enlace: http://bit.ly/2LotFF0