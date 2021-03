«Me siento traicionado y engañado por este país»: Tony antes de escuchar condena

ESTADOS UNIDOS. Juan Antonio Hernández no quiso declarar ante el juez y el jurado en octubre de 2019 cuando lo estaban enjuiciando, pero sí lo hizo hoy, martes 30 de marzo, minutos antes de escuchar su sentencia: cadena perpetua más treinta años.

Durante su comparecencia, la cual fue completamente en español, aunque Kevin Castel le contestó en inglés, Tony Hernández se quejó del trabajo que hizo su actual apoderado legal público, Peter Brill, quien, según él, ni siquiera le dijo que su sentencia se leería hoy.

«Me siento engañado«, pronunció, aseverando, además, que se enteró mediante medios de comunicación que este martes lo iban a condenar. Al mismo tiempo, Hernández insinuó que se le violentaron sus derechos, afirmación que después fue refutada por Kevin Castel.

A continuación, la declaración completa de Juan Antonio Hernández, quien vistió ropa de cárcel color azul, minutos antes de escuchar su condena. La información fue proporcionada por Matthew Russell, periodista que cubrió el caso desde la Corte.

Tonny Hernández comparece:

Juez Castel: Juan Antonio, este es tu momento de hablar.

Tony H: ¿Recibiste las dos cartas que envié hace una semana y media?

Juez Castel: Tengo una carta que recibimos el 21 de marzo.

Tony H: No estoy satisfecho con el señor Brill. Solo me visitó dos veces.

Tony H: Me dijo que en 15 días tendría una respuesta, pero en las noticias escuché ese hoy es el día de mi sentencia. El gobierno ha estado presionando para que mi sentencia sea rápida.

Tony H: Yo también soy abogado y conozco la regla 5F de la regla de Estados Unidos. Mi abogado estaba interesado en tres de los cinco puntos que le hice. Pensé que obtendría mi información en 15 días. Mi sorpresa fue que supe, por un medio (de comunicación), que me condenarían el 30.

Tony H: La segunda carta, ya que me sentí traicionado por este país, la violación de mis derechos de la Sexta Enmienda. Le escribí para solicitar otro cambio de abogado. Me siento engañado.

Tony H: Pensé que estaba revisando las notas del juicio, los nombres que se mencionaron, es muy interesante. Es difícil contar con un abogado, no sé qué otros compromisos tiene, afectando mis próximos 40 años.

Tony H: Dejó (su abogado) en público las cartas de mis familiares, cuando podrían haber sido selladas. Su intención, no lo sé. En mi país se debería respetar más la privacidad.

Juez Castel: ¿Cuándo hizo su solicitud Brady?

Tony H: El día 11 de noviembre.

Juez Castel: ¿A su abogado?

Tony H: Correcto.

Juez Castel: ¿Ha terminado de decirme qué quiere que considere en relación con su sentencia? Tony H: Sí.

La refutación de Castel

Juez Castel: Eso no es cierto. Éstos no son los hechos. Eso no es lo que pasó. La regla 5F fue enmendada por un estatuto.

Juez Castel: En tu caso, no he visto nada, nada en absoluto, que refleje una violación de los derechos de Brady o Giglio. Estaba el señor Rentería, y los demás, no han encontrado evidencia de una violación de Brady.

Juez Castel: Generalmente tratamos de dictar sentencia dentro de las seis semanas posteriores al veredicto. En su caso, me pidieron que lo pospusiera para que pudiera llevarse a cabo en una sala de audiencias. Es ahora un año y cinco meses después del veredicto. Esto es raro, nunca lo he visto

Juez Castel: Luego pospuse la sentencia para que no ocurriera durante el juicio (de Geovanny Fuentes). Recibí las cartas, las leí todas. Están en el expediente público. Así es como va el procedimiento.

Nota para nuestros lectores:

🔹 Suscríbete gratis a más información en nuestro WhatsApp. Haga clic en el enlace: http://bit.ly/2LotFF0.