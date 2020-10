INVEST-H: Proveedor no envió técnicos pero pagará instalación de hospitales móviles

TEGUCIGALPA, HONDURAS. Tras la llegada al país de dos hospitales móviles más, que Inversión Estratégica de Honduras (INVEST-H) adquirió desde el inicio de la pandemia, el tema de la instalación ha generado dudas en la población, dando lugar a la interrogante: ¿el proveedor cubrirá esos costos?

De acuerdo a lo que trascendió en medios locales, Alex López, representante de Elmed Medical Systems, proveedor de los hospitales, no envió personal técnico junto con los hospitales para la instalación.

En ese sentido, TIEMPO DIGITAL consultó con Karoline Regalado, encargada de comunicaciones de INVEST-H, para esclarecer si la no presencia de técnicos extranjeros en el país significaría un costo adicional para Honduras.

«Siempre mantuvimos la línea que habíamos hecho la petición al proveedor de que mandara los técnicos; si no recibimos respuesta, siempre vamos a tener un equipo especializado en Tegucigalpa, San Pedro Sula, Choluteca, Santa Rosa de Copán y en todos los lugares donde se instalarán los hospitales», respondió Regalado.

No obstante, «eso siempre corre por cuenta del proveedor. INVEST-H no los pagará adicionalmente, es una solución alterna. No se está realizando ningún gasto adicional, siempre el proveedor está corriendo con los gastos», explicó.

Es oportuno mencionar que los dos hospitales móviles que arribaron ayer a Puerto Cortés, se instalarán en Santa Rosa de Copán y Choluteca. Sin embargo, aún se desconoce la fecha en que estarían operando.

Lo anterior, sin mencionar que los primeros dos que llegaron el julio pasado, el de San Pero Sula y Tegucigalpa, aún no están en funcionamiento.

Sobre ello, Gustavo Boquín, interventor de INVEST-H, prometió que en esa semana ya estaría operando el que corresponde a la ciudad industrial.

Mañana inicia inspección

Dos días más tarde de su llegada a Honduras, se realizará la revisión bajo veeduría social, de los contenedores con las clínicas móviles, según INVEST-H.

La revisión de la embarcación «EMMA» durará ocho días hábiles, informó la institución a través de un comunicado. La misma iniciará desde mañana 13 de octubre con un horario de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.

