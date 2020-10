Novedades

Los pistones estaban unidos por largas bielas, al estilo de una locomotora de vapor. Esta primera moto no disponía de volante motor —esa función la asumía la rueda trasera— y la gasolina se suministraba mediante un carburador de superficie. El motor contaba con láminas de admisión automáticas y las dos de escape estaban separadas por largas bielas y una leva en la rueda trasera. El guardabarros servía como depósito de agua para refrigerar el motor y en uno de los tubos del chasis se alojaba el depósito de aceite.

Con una potencia de 2’5 CV, la H&W desarrollaba 45 km/h, una velocidad estratosférica para el siglo XIX. Los pedidos de esta primera moto no se hicieron esperar y poco después comenzaría a fabricarse en Francia bajo licencia. En el plano deportivo, dos H&W finalizaron segunda y tercera en la carrera para coches y motos de 1895, entre Turín y Asti, un recorrido de ida y vuelta de unos 100 km.

Las H&W, sin embargo, no estuvieron exentas de complicaciones técnicas. El encendido por calentador no resultaba demasiado fiable y comenzaron las reclamaciones de los clientes, una situación realmente embarazosa para una compañía que vendía sus motos a un precio inferior al de fabricación. En 1897, las dos compañías que producían la H&M no pudieron evitar la quiebra. Aquel sería quizá el primer ejemplo de marcas de motocicletas que se verían abocadas al fracaso derrochando pasión, pero sin planificación económica que respaldase el entusiasmo de sus fundadores.