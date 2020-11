VÍDEO | Nájera dijo que comprarían votos; “era una broma política”, aclaró

COLÓN, HONDURAS. «Y los (votos) que no ajustamos, los compramos», clamó el diputado Óscar Nájera en una concentración política que se desarrolló en los últimos días en el departamento de Colón, zona atlántica de Honduras.

En un video que circuló en las redes sociales, se escucha una porción de la disertación del parlamentario, quien se dirigió a integrantes de la estructura del movimiento «Juntos Podemos» del Partido Nacional (PN).

«Esta es una fuerza que representa 50 mil votos. No que 40 mil, 50 mil. Y los que no ajustamos, ¡los compramos!«, manifestó Nájera.

El público acompañó las palabras del diputado con aplausos, gritos de emoción y también ondeando las banderas del PN, en una total algarabía.

La situación causó polémica en las redes sociales; se cuestionó duramente al autor de la frase y la concurrencia que celebró. Diario TIEMPO Digital contactó a Nájera directamente para conocer las interioridades del caso.

Nájera responde a críticas

De inmediato, Nájera admitió que el contenido del audiovisual es veraz; sin embargo, apuntó: «Esas son bromas políticas«.

Además, explicó que se trata de un asunto a lo interno partido y, en específico, del movimiento. Empero, hizo hincapié en que su declaración fue una «jocosidad» y no una «cosa seria».

Seguido, dejó entrever que la confianza fue una pieza clave para tal comentario, dado que se trataba de una reunión reducida -por las medidas de bioseguridad– entre la estructura del movimiento.

«¿Cómo se va a comprar un voto, si (el activista) ya está adentro (del movimiento)?», cuestionó Nájera a los críticos de su «decir político».

TIEMPO le consultó si él considera que la grabación del video y su posterior publicación se trata de un ataque contra su persona. «¿A mí quién no me quiere afectar? Y yo aquí, tranquilo en mi casa, trabajando», respondió.

Incluso, aseguró que no le interesa saber quién fue la persona que captó las imágenes. «No me detengo en cosas mediocres«, acotó.

El entrevistado también relató cómo es su breve participación política en el día de las elecciones. Infirió que no podría hacer tal cosa como comprar el sufragio de la población, pues se mantiene básicamente encerrado.

«A mí todos me conocen, yo solo voy a votar a las 8:00 de la mañana. A las 8:30 estoy en mi casa y no vuelvo a salir siquiera el portón de mi casa; no ando en la calle, no ando con dinero en la calle comprando cosas», narró a TIEMPO.

