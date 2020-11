Tormenta «Eta»: Copeco asegura que fortalecerá acciones de prevención

TEGUCIGALPA, HONDURAS. La Comisión Permanente de Contingencias (Copeco) anunció que emprenderán acciones de monitoreo y prevención en sectores que puedan resultar afectados por la tormenta tropical «Eta».

El titular de Copeco, Max Gonzales, se reunió esta mañana con un staff de directores y subcomisionados de esa institución del Estado para definir la estrategia de prevención a seguir para evitar que la citada tormenta ocasione mayores estragos en el país.

Sobre ese mismo tema, Víctor Ortega, pronosticador de Copeco, explicó a TIEMPO DIGITAL que, como parte de las medidas decretarán alerta amarilla en los departamentos del Litoral Caribe.

Asimismo, indicó que, «estamos esperando que a partir de mañana (lunes) se empiecen a sentir los efectos de la circulación de este sistema con vientos del norte».

Las precipitaciones a causa de ese fenómeno se extenderán a lo largo de la semana; y se prevé que disminuyan hasta el fin de semana, agregó el experto en meteorología.

El fenómeno tropical «Eta» es el número 29 del año en curso, y ayer, Copeco confirmó que se convirtió en tormenta y se desplaza velozmente en dirección a Centroamérica.

Tropical Storm conditions that would make further preparations difficult could reach the coasts of Nicaragua and Honduras on Monday. Hurricane watches could be needed for portions of those areas later tonight. https://t.co/tW4KeFW0gB pic.twitter.com/3FsNp7CWoP

— National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) October 31, 2020