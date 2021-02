¿Nuevas cepas están en Honduras? Salud enviará muestras a EEUU para confirmar

TEGUCIGALPA, HONDURAS. Tras el aumento en los casos positivos de COVID-19 y el número de fallecidos en solo un mes del 2021, los expertos son del criterio que hay posibilidad de que las nuevas cepas del coronavirus ya estén en Honduras.

En lo que va del año ya se reportan 428 defunciones, según el gobierno, una cifra que es casi el doble que la que se presentó a los inicios de la pandemia. No obstante, no hay forma científica de analizar las muestras del virus y confirmar las aseveraciones.

El doctor Homer Mejía, miembro de la Unidad de Vigilancia de la Secretaría de Salud (SESAL), manifestó que cabe la posibilidad de que el virus ya tiene un cambio.

“No podríamos descartar que ya estén las cepas porque la variante de Reino Unido esa hace que sea más agresiva la enfermedad y que haya más fallecidos, la de Sudáfrica lo que hace es que la velocidad de transmisión sea más rápida; pero no podemos confirmar nada. En este momento el país está haciendo las gestiones de ver cómo podemos demostrarlo científicamente”, dijo el galeno.

Envíos de muestras de reinfección

Homer Mejía detalló que ya se está coordinando, con el apoyo de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), para enviar al Centro para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) en Atlanta, muestras de personas que se reinfectaron. De esta forma podrán verificar si hay nuevas cepas en el territorio.

El funcionario de la SESAL no brindó más detalles de cuándo se van a enviar las muestras a Estados Unidos. No obstante, se esperan que sean 20 las que se lleven para análisis.

“El aumento de casos se da por dos contextos, el primero es que las personas están acudiendo de manera tardía a los establecimientos hospitalarios y a los triajes que tenemos. Otra es que los familiares de una persona que sale positivo no toman las medidas, no usan la mascarilla porque quizá están asintomáticos y creen que no tienen el virus, pero andan contagiando a más personas”, explicó el galeno.

El procedimiento

El científico e investigador hondureño, Marco Tulio Medina, señaló que para conocer si en el país hay nuevas variantes del COVID-19 se tiene que hacer una colaboración entre el CDC y el laboratorio genético de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH).

“La UNAH tiene los instrumentos técnicos y humanos para hacerlos en el Instituto de Ciencias Microbiológicas”, dijo el experto.

Por su parte, Wendy Murillo, jefa del laboratorio de Virología de la máxima casa de estudios, indicó que existe el equipo para hacer la secuenciación y determinar si hay nuevas cepas. Sin embargo, lamentablemente carecen de insumos para hacer el proceso.

“Son insumos caros y no los tenemos”, dijo.

“Puede ser que ya haya adquirido esa capacidad de adaptarse fácilmente a la población, por eso estamos teniendo este incremento en el número de casos, pero necesitaríamos saber si las cepas que circularon en el principio son diferentes a las de ahora y eso solo se puede saber a través de los estudios de secuenciación”, concluyó.

