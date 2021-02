SAN PEDRO SULA, HONDURAS. Este día, colegas, amigos, familiares y hasta pacientes dieron el último adiós al doctor Cándido Mejía con una caravana de vehículos que recorrió las calles y centros médicos donde laboró en San Pedro Sula.

El recorrido inició en el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), mismo sitio donde falleció. Ahí, su compañero y gran amigo, Carlos Umaña, presidente de la Asociación de Médicos, lo despidió.

Lea también: Hondureños lamentan muerte del doctor Cándido Mejía, un profesional noble, amable y querido

El doctor Umaña mencionó brevemente que él fue una de las últimas personas en hablar con Cándido, antes de entubarlo. Entre lo que alcanzó a decirle, hizo hincapié en un mensaje: la salud de Honduras debe cambiar.

Al momento en que el féretro con su cuerpo salía, su esposa declaró que agradece a todo el pueblo hondureño por el cariño que le tienen. «Realmente me duele su muerte, yo sé que él está con Dios y la virgen«, agregó.

Igualmente, entre lágrimas pidió a la población que tomaran conciencia del virus. Contó que hablaba con él y en las pláticas le decía que la amaba y agradecía por el apoyo.

«Y que le dijera al pueblo hondureño que tomaran conciencia del virus. Yo confiaba en Dios que volviera conmigo, pero fue diferente», indicó.

Entre el dolor, la esposa del médico suplicó e hizo un llamado a que las personas se cuidaran. «Él me dijo que si me entrevistaban, le dijera a los hondureños que el virus existe y mata, que el medicamento es demasiado caro y en algunos hospitales no se encuentran».

Después de salir del IHSS, la caravana siguió hasta la clínica privada donde laboraba. Al llegar, varias personas lo recibieron con globos blancos, arreglos de flores y entre lágrimas le dieron el último adiós.

Asimismo, la caravana se movilizó hacia el Hospital Mario Catarino Rivas (HMCR) que era considerado su segundo hogar. Al llegar, decenas de compañeros del gremio lo despidieron con aplausos y lanzaron globos blancos al cielo.

Las lágrimas inundaron los rostros de los presentes y el personal médico se quebrantó al despedir a su colega y amigo. «Es un dolor que no se puede soportar, fuimos compañeros de años», reveló una de sus amigas.

La doctora Concepción Oseguera, elevó una oración para el doctor Cándido Mejía y todo el personal de salud que se encontraba en primera línea. Lamentó la pérdida y expresó a los ciudadanos que no bajaran la guardia, pues el virus es mortal.

Al salir del Catarino Rivas, los familiares se dirigieron hacia el cementerio Jardines del Recuerdo. En ese lugar, harán el sepelio del doctor Cándido Mejía, de manera personal e íntima.

🔹 Suscríbete gratis a más información en nuestro WhatsApp haciendo clic en el enlace: http://bit.ly/2LotFF0