Hugo Fiallos: «Ambiente aquí en la UCI es pesado y gris»

TEGUCIGALPA, HONDURAS. El gremio médico de Honduras está de luto, en menos de 24, fallecieron a causa del COVID-19 tres de sus reconocidos miembros, por tal razón, algunos han expresado su pesar por medio de las redes sociales.

El intensivista Hugo Fiallos escribió en su cuenta de Twitter un desgarrador mensaje, en el que se enmarca el temor que los arropa ante la situación que enfrenta el país por la falta de control al virus.

El gremio médico se encuentra batallando en primera línea con el COVID-19, junto a los enfermeros y enfermeras, quienes también se enfrentan a la pérdida de compañeros y claman a la población ser consientes, ya que el virus no es un juego y es letal.

En su cuenta de Twitter, Fiallos expresó el ambiente que se vive en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), un panorama pesado y gris. Los médicos temen, porque pueden ser los siguientes en morir. La tensión es bastantes fuerte.

Por tal razón, piden la protección de Dios y que las personas se cuiden, porque poco a poco la cantidad de médicos en el país está reduciendo.

Los médicos que perdieron la batalla contra el COVID-19 fueron eldermatólogo Candido Mejía, en San Pedro Sula, horas más tarde, falleció Gustavo Vásquez, y el último Luis Tirzo, galeno asignado al centro de salud de El Progreso, Yoro.

Recibo Audios de mi gente llorando, suplicandome que me cuide, que deje este trabajo, que no me exponga, mensajes de mis amigos indignados, que deje esto que no vale la pena. Estamos llegando a un limite peligroso para nuestra salud mental. TODOS LOS MÉDICOS ESTAMOS HARTOS.

— Dr. Hugo Strange. M. D. (@DrDark_Angel) February 4, 2021